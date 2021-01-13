На днях в Уфе в очередной раз повысили цены на бензин, а потому некоторые хитрюги решили, что можно неплохо сэкономить, если не покупать бензин, а тихонько сливать его из чужих машин. Все шло по плану, пока воришки не приметили старенькую «семерку» в одном из дворов по улице 50 лет СССР. Дождавшись наступления ночи, они подкрались к машине: один стоял «на шухере», пока второй аккуратно сливал бензин.Вот только за действиями воришек внимательно следил владелец «семерки». Как сообщает телеканал «UTV», в тот поздний вечер он вышел на балкон, чтобы покурить, как увидел, как возле его «ласточки» ошиваются подозрительные незнакомцы. Дождавшись, пока те закончат сливать топливо и начнут уходить, уфимец выстрелил в них из травматического пистолета.Неизвестно, достигли ли резиновые пули своей цели, но злоумышленники поспешили скрыться. А сам мститель позже рассказал, что из его автомобиля и раньше сливали бензин, а потому он начал специально парковаться перед камерой уличного видеонаблюдения. Теперь мужчина надеется, что случившееся послужит хорошим уроком для бензиновых воришек, и к его машине они и близко больше не подойдут.Неизвестно, будет ли мужчина или кто-то из пострадавших злоумышленников обращаться в полицию. От правоохранительных органов пока насчет этой ситуации комментариев не поступало.А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙПохожая история случилась в Уфе в декабре 2017 года, когда в отделение полиции обратились двое уфимцев и рассказали, что на них напал неизвестный мужчина и два раза выстрелил им в голову из пневматического пистолета. После этого преступник поспешил скрыться, а сами же пострадавшие были настолько пьяны, что поначалу даже и не поняли, что именно произошло. И только протрезвев, мужчины сначала обратились за медицинской помощью, а потом написали заявление в правоохранительные органы. Что стало причиной раборок, уфимцы также вспомнить не смогли из-за алкогольного опьянения.