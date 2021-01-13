В минувшем году работники «Башнефти» (входит в НК «Роснефть») высадили на территории Башкирии в общей сложности более 240 тысяч саженцев хвойных деревьев. Башкирские нефтяники рассчитывают, что программа восстановления лесов, которую организовала дочернее предприятие «Башнефть-Добыча», позволит создать условия для увеличения популяции занесенного в Красную книгу России орлана-белохвоста.В одном только Бирском зоологическом заказнике, расположенном в северо-восточных районах республики, в 2020 году башкирскими нефтяниками было высажено более 17 тысяч деревьев. Кроме того, в проектируемом природном парке «Крыкты», что в Абзелиловском районе Башкирии, высадили 34 тысячи молодых саженцев сосны. Общая площадь «рукотворного» леса составила более 60 гектаров. Появившийся лесной массив будет способствовать росту численности мелких млекопитающих и, как следствие, станет «охотничьими угодьями» для орлана-белохвоста.С ЗАБОТОЙ О ПРИРОДЕЧтобы забота о дикой природе была эффективной, башкирские нефтяники привлекли к акции по восстановлению лесов экспертов в области воспроизводства лесных ресурсов. Специалисты провели оценку особенностей почвы, изучили климатические условия, а также фауну в местах, где вскоре появился молодой «рукотворный» лес.Так, например, в Бирском, Балтачевском и Аскинском районах башкирские нефтяники высадили исключительно молодые саженцы ели. Сделано это было не просто так – сосны сажать в этих местах не рекомендовали специалисты. Все дело в том, что сеянцы сосны являются традиционной пищей для лосей, популяция которых в этих местах достаточно велика. А это значит, что молодые сосны могли быть съедены еще до того, как начнут расти ввысь.Лесничий Бирского и Янтузовского участков зоологического заказника Андрей Десяткин, присутствовавший во время высадки саженцев, высоко оценил их качество.- Качество посадочного материала, приобретенного предприятием для высадки, очень высокое! Очевидно, что заготовка сеянцев произведена со строжайшим соблюдением технологии. Такой щепетильный подход к отбору саженцев и проведенная по всем правилам подготовка отведенных участков к посадке позволяют прогнозировать высокую приживаемость высаженных деревьев, - подчеркнул Андрей Десяткин.В свою очередь, директор института биологии УФИЦ РАН, доктор биологических наук, профессор Василий Мартыненко отметил важность высадки именно хвойных пород деревьев.- Места вырубки хвойных деревьев с целью заготовки древесины очень часто зарастают лиственными породами. За счет этого в республике идет уменьшение площадей, занятых хвойными лесами, и рост площадей, покрытых лиственными породами. Поэтому усилия по увеличению хвойных лесов – это, конечно, очень важная задача, - заявил Василий Мартыненко.ПОМОЩЬ РЕДКОМУ ХИЩНИКУБирский зоологический заказник, где компания высадила более 17 тысяч саженцев, расположен на территории четырех районов Башкирии - Бирского, Дюртюлинского, Бураевского и Мишкинского. Это уникальное место обитания около 400 видов европейских и сибирских представителей фауны, среди которых, например, европейская норка, норка и несколько видов птиц, занесенных в Красную книгу Башкирии. Под особой охраной находится редчайший представитель пернатых хищников – орлан-белохвост. По задумке специалистов, широкая полоса ельника, высаженная башкирскими нефтяниками, отгородит места обитания редкой птицы от участков, где ведет хозяйственную деятельность человек.Всего через несколько лет традиционные места гнездования орлана-белохвоста окажутся за «зеленой стеной» от правого берега реки Белая и популяция благородной хищной птицы начнет увеличиваться. Все потому, что в период вывода потомства у орланов будет вдоволь пищи и спокойная обстановка.В 2021 году «Башнефть» продолжит программу по восстановлению лесов в регионах присутствия. В первую очередь - в Башкирии.