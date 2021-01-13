13 января в России отмечается День российской печати, а все журналисты и причастные к СМИ поздравляют друг друга с профессиональным праздником. Но кто они такие – эти загадочные журналисты? Очень часто в социальных сетях встречаются критические комментарии: «Сидят у себя в уютных офисах, новостейки из интернета перепечатывают», многие и не скупятся на уничижительные выражения вроде «журналюга» и «журналистишка».Мы очень часто пишем о представителях самых разных профессий, но сегодня «Комсомолка» расскажет об изнанке нашей непростой и непредсказуемой профессии. Чем же на самом деле занимаются уфимские журналисты?ИНОГДА ПРИХОДИТСЯ РИСКОВАТЬ ЖИЗНЬЮКогда ты работаешь журналистом, иногда приходится выбираться в самые неожиданные места в поисках материала для статьи. Точно буду рассказывать внукам, как в качестве «боевого крещения» редактор отправил меня в заброшенные сады под Уфой, где обитала многодетная семья, у которой младший сын утонул в проруби. Уже через полчаса, блуждая среди полуразвалившихся хибар и утопая в сугробах по колено, я поняла, что окончательно заблудилась. А тут еще и свора бродячих голодных собак, рыскавшая в поисках еды, вышла мне на встречу и начала угрожающе щериться и рычать. Наверное, меня там бы и съели собаки, если бы на помощь не пришел наш водитель и палкой не разогнал одичавших псин.Домик, где жила семья, я все же чудом нашла – и даже смогла поговорить с убитыми горем родителями. Так появился на свет один из самых читаемых и обсуждаемых материалов «Комсомолки» - «Предохраняться не учили?», который вызвал большой отклик у наших читателей. Кстати, после публикации статьи местные власти все же обратили внимание на бедственное положение семьи и помогли им приобрести новое просторное жилье подальше от мусорного полигона.… ЗАБИРАТЬСЯ В БОГОМ ЗАБЫТЫЕ МЕСТАЕще раз погулять в полузаброшенных садах ранней весной, когда кроме голодных собак там не встретишь живой души, мне и моей коллеге «посчастливилось», когда мы расследовали резонансное убийство уфимцем своей семьи. Помните эту громкую историю, когда мужчина задушил свою жену, двоих маленьких сыновей, падчерицу и ее восьмимесячного сынишку, а после на «Газели» вывез тела к себе на садовый участок и утопил в старом колодце? Пять месяцев убитые пролежали там, прежде чем их нашли правоохранители, а сам убийца покончил с собой.В попытках узнать, что же сподвигло мужчину так жестоко расправиться со своими домочадцами, мы не только опросили его соседей и родственников, но и лично отправились на место преступления. Знаете, это очень жуткое ощущение, когда ты стоишь напротив этого колодца, смотришь на эту заледеневшую грязную жижу, а вокруг только холод и тишина. Едва не переломав себе ноги и окончательно продрогнув, мы все же нашли тогда человека, который не только хорошо знал убийцу и его жертв, но и смог объяснить нам, из-за чего произошла трагедия, а после написать наш материал-расследование.… КАРАУЛИТЬ МАНЬЯКА В ПОДЪЕЗДЕНикогда бы не подумала, устраиваясь на работу журналистом, что мне придется выслеживать в подъезде одного из самых знаменитых маньяков современности. Конечно же, речь идет о знаменитом убийце-расчленителе Анваре Масалимове. После того, как ему удалось первым в России избежать расстрела и освободиться из пожизненного заключения из «Полярной совы», следы мужчины затерялись. Сотни журналистов разыскивали Масалимова по всей России, но только «Комсомолке» удалось найти и пообщаться с ним первыми.Тогда мы разузнали адрес квартиры, где снимал комнату Масалимов, и отправились к нему в гости, где еще битых два часа мы выслеживали его возле дома. Помню, как я храбро прокручивала в голове все заранее подготовленные вопросы, представляла, как легко мне удастся вызвать на откровенный разговор знаменитого маньяка, но, столкнувшись с ним лицом к лицу на тесной лестничной площадке, я откровенно растерялась. Когда ты смотришь в глаза человеку, который 20 лет назад безжалостно расчленил и сжег в печке приютившего его старика, становится по-настоящему страшно, и все мысли просто улетучиваются. Впрочем, мне все же удалось себя взять в руки, и пусть наш разговор получился немного скомканным (Масалимов оказался очень замкнутым и вспоминать дела минувших дней отказывался наотрез – Ред.), именно «Комсомолка» впервые поговорила со знаменитым зэком и разузнала подробности кровавой истории, в которую снова угодил Масалимов после своего освобождения.Кстати, через 1,5 года нам снова довелось побывать в той злополучной квартире, когда Масалимов схватился за нож и, защищая хозяйку съемной квартиры, ранил ее мужа. Мы пообщались с близкой подругой Масалимова, а также побывали в комнате, где в последний год жил знаменитый зэк. И как бы не грозился Анвар покончить с собой, лишь бы снова не оказаться на тюремных нарах, суд отправил его обратно за решетку еще на 8 лет.… ИСКАТЬ ТРУП РЕБЕНКА В СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯКогда ты – журналист, выходные и праздники для тебя становятся понятием весьма условным. Помню, как мы с моими коллегами готовились отмечать мой день рождения, а за день до торжества пришло пугающее сообщение из Дюртюлей, где ночью из собственного дома пропал годовалый малыш. Конечно, с самого раннего утра мы уже ехали на поиски, где полдня, проваливаясь по колено в грязь и холодную воду, искали вместе с волонтерами по зарослям ивняка ребенка, молясь, лишь бы не наткнуться на мертвое тело.Уже под вечер, усталые и измотанные, мы вернулись в Уфу. О празднике уже не шло и речи, в голову лезли тяжелые мысли. Уже ночью пришло шокирующее известие – мать призналась, что сама задушила сына, потому что ей нечем было его кормить. Вместо того чтобы отсыпаться после сложного дня, я еще полночи собирала все подробности и писала статью, которая заставила прослезиться многих наших читателей.… А ГЛАВНОЕ – ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ!Конечно, наша работа состоит не только из «чернухи» - расчлененных трупов, извращенных изнасилований, убийств и прочего. Я очень ценю возможность, как журналиста, помогать людям, оказавшимся в беде или безвыходной ситуации.Уже и не припомню, как и когда нашей редакции пришла мысль помогать тем, кто столкнулся с онкологией или другими смертельно-опасными заболеваниями, нуждается в донорской крови, в многомиллионных суммах на операцию или реабилитацию, в лекарствах, которые они не могут получить от Минздрава. Но за эти годы нам удалось помочь десяткам людей, которые потом со слезами благодарили нас и наших неравнодушных читателей за вклад в спасение.Иногда это очень сложно и больно – говорить с матерями, чьи дети лежат в онкоотделениях, слышать в трубке слабый голос тяжелобольного человека, сопереживать, чувствовать те же боль и отчаяние… Иногда случалось так, что некоторые наши подопечные покидали этот мир прежде, чем мы успевали им помочь, или болезнь оказывалась сильнее. Но были и победы, которые до сих пор греют наши сердца и вдохновляют на новые подвиги.Так, два года назад я не смогла пройти мимо печальной истории шестилетнего уфимца Эмиля Шакирова, которого долгое время лечили от флюса, когда у ребенка развивалась злокачественная опухоль. У меня самой подрастал сын того же возраста и удивительно похожий внешне на этого голубоглазого улыбчивого мальчугана. Конечно, я вызвалась помочь его родителям, которые собирали деньги на обследование и лечение в Германии, ведь в России от их сына врачи попросту отказались – мол, медицина бессильна. Бумеранг добра был запущен, и вот уже люди со всей России и даже из других стран объединились, чтобы спасти малыша. И вот в конце 2020 года от мамы Эмиля пришла радостная новость – ее сын здоров! И мне очень приятно, что хоть какую-то толику в это чудесное спасение привнесла именно «Комсомолка».«КП-Уфа» поздравляет всех наших коллег и причастных к журналистике, желает творческих успехов и вдохновения.