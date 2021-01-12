Российская сборная по биатлону не завоевывала медалей на Кубке мира на протяжении 43 гонок. Весь нынешний сезон этот антирекорд только рос. Порой казалось, что выбраться из этой ситуации просто невозможно. Лидер мужской сборной Логинов серьезно сбавил, а в женской так и вовсе не осталось никого, кто мог бы конкурировать с лидерами мирового биатлона. Вот именно в такой момент, когда никто уже ни на что не рассчитывал, россияне выстрелили командой.Со смешанными эстафетами в отличие от классических у российской сборной всегда бывали проблемы. Как-то не удавалось сбалансировать состав и подобрать двух парней и двух девушек, которые смогли бы одинаково хорошо отработать и принести результат.Представителя Башкирии Эдуарда Латыпова 10 января достаточно неожиданно заявили на заключительный четвертый этап, хотя ранее за ним никогда не замечалось навыков финишера. Да и в целом сезон для молодого спортсмена складывался тяжеловато.Все решилось на последнем круге дистанции. Нервы на огненном рубеже немного подвели (пришлось использовать целых два дополнительных патрона), но на трассе Латыпова было не удержать. В эффектном стиле в финишном створе он разобрался с лидирующим норвежцем и принес команде «золото».- Мы долго ждали этого, и я очень рад. Поздравляю команду, сегодня все молодцы. Порадовали болельщиков и всю страну. Надеюсь, что и дальше будем радовать в том же духе. Перед последним рубежом, естественно, было напряжение, но старался отработать максимально надежно. Допустил, конечно, промахи, но справился с допами и ушел в борьбу. Я чувствовал в себе силы, было много гонок, где я не смог проявить себя на финише, а сегодня все сложилось – я тактически правильно выбрал момент, где нужно уходить, - рассказал радостный биатлонист сразу после гонки в эфире телеканала «Матч-ТВ».