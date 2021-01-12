В Республиканской детской клинической больнице в Уфе с ноября 2020 года с мамой находится двухлетний Султан Бикметов. Малыш борется с онкологией. В октябре медики диагностировали у него острый лимфобластный лейкоз второй стадии с повреждением гена. А все началось с банальной температуры.- В октябре он начал температурить, температура была субфебрильная. Тогда мы находились у бабушки Султана в районе, съездили в Толбазы в ЦРБ. Подозревали ковид, взяли мазок, он оказался отрицательным. 22 октября температура стала еще выше – поднялась до 40 градусов. Сдали анализы крови, лейкоциты завышены, показатель был 86. Тогда Султана сразу увезли в реанимацию, 2 ноября попали в РДКБ, где сын находится по сей день, - рассказал его отец Денис. – Здесь же и диагностировали онкологию.17 декабря малыша должны были перевести в Москву в центр имени Рогачева, но не удалось, поскольку отделение в Уфе закрыли на карантин. Султан сейчас остается в РДКБ, лечение корректируется каждую неделю по результатам анализов костного мозга. Состояние мальчика тяжелое – он проходит химиотерапию, несколько дней назад отказался от еды и питья. Из-за больших доз гормонов малыш поправился, постоянно просил есть, а когда их отменили – от пищи отказался. ФГС показал обширную эрозию желудка.- Сейчас снова решаем вопрос о переводе в Москву, но иммунитет у сына очень низкий, боимся коронавируса, - говорит Денис.Султан – единственный и долгожданный ребенок в семье. Для лечения мальчика в Москве семье нужны большие деньги. Родители обращаются ко всем неравнодушным за помощью.Если вы хотите им помочь, это можно сделать переводом средств на карту:5321 3003 9737 0151 Рокет Банк (Открытие) на имя Юмалина Дениса Александровича (отец).