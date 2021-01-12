Башкирские нефтяники испытали новейшее отечественное оборудование, благодаря которому затраты на геофизические исследования на месторождениях «черного золота» сократятся на 35%. Успешные испытания прошли на Арланском месторождении, на северо-западе Башкирии. Исследования проводили специалисты «Башнефть-Петротест», дочернего предприятия «Башнефти» (входит в «Роснефть»).По подсчетам специалистов инновационный метод исследования позволит экономить более 85 млн рублей при проведении геофизических исследований. Как известно, они проводятся на всех этапах жизни месторождения – от геологоразведки и бурения до эксплуатации.Перед тем, как на месторождении начнется добыча нефти, необходимо получить как можно больше информации от исследований одной конкретной скважины. Как говорят специалисты, это нужно потому, что самих поисковых и разведочных скважин бурится единичное количество, однако именно в этот момент определяют объемы запасов нефти, которые будут добывать.На Арланском месторождении «Башнефть» применила новейший электрический микросканер. С его помощью специалисты получают на мониторах четкое и детальное отображение стенок скважины в пластах породы при исследованиях после бурения.Еще одна уникальная отечественная разработка - Кросс-дипольный акустический каротаж. С помощью акустических сигналов он позволяет определить структуру, строение пластов и коллекторов. Это важно при выборе метода бурения и направления ствола скважины.НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИОтметим, что на скважинах «Башнефти» впервые в России была испытана и внедрена технология ядерно-магнитного каротажа в сильном поле. При использовании она позволяет определить пористость пород и насыщенность коллекторов газом и нефтью. Проще говоря, инновационная технология позволяет с высокой точностью определять запасы углеводородов на новых месторождениях и обнаруживать новые залежи в уже эксплуатируемых или даже выработанных скважинах, что особенно актуально для Башкирии.Как отмечают сами башкирские нефтяники, важнейшее преимущество отечественной аппаратуры – это низкая стоимость покупки и невысокие затраты на содержание. К тому же, технические характеристики российского оборудования не уступают зарубежным аналогам.Внедрение новых технологий и инновационного отечественного оборудования на месторождениях «Башнефти» является одним из приоритетных направлений деятельности компании, что позволяет реализовывать комплекс мероприятий по реализации стратегии «Роснефть-2022» по формированию технологичного нефтесервисного бизнеса нового типа.