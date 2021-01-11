Власти Башкирии вошли в 2021 год с поистине амбициозными целями. В правительстве региона хотят ни много ни мало подать заявку на проведение зимних Олимпийских игр-2030. Информацию подтвердили в пресс-службе главы региона.- Идея такая, действительно, есть. Пока прорабатывается возможность подачи заявки. Сама заявочная кампания ещё не началась, - заявила пресс-секретарь главы Башкирии Диана Ихсанова.Страну, которая примет XXVI зимние Олимпийские игры определят всего через два года. В 2023 году Международный олимпийский комитет соберется в индийском городе Мумбаи и объявит «победителя» - город, где пройдет Олимпиада-2030. На данный момент о намерениях подать заявку на проведение игр подали такие города как Алма-Ата, Баржоми, Барселона, Варшава, Прага, Лиллехаммер, Львов, Саппоро, Квебек, Ванкувер и Солт-Лейк-Сити.Напомним, зимние Олимпийские игры Россия принимала в 2014 году - столицей спортивного праздника стал город-курорт Сочи. Летнюю Олимпиаду в нашей стране проводили в далеком 1980-м году в Москве.Ближайшие Олимпийские игры должны пройти в феврале 2022 года в Пекине. Через четыре года Олимпиаду-2026 примут итальянские города Милан и Кортина-д'Ампеццо.