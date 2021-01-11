С 1 по 10 января, когда вся Башкирия отдыхала, произошло несколько громких происшествий. Массовых и резонансных среди них не было, но некоторые жителям все же запомнились.УБИЛ В ПОРЫВЕ РЕВНОСТИПоздно вечером 6 января в одном из домов в селе Ильино-Поляна Благовещенского района республики произошла кровавая драма. Как сообщил собственный источник в правоохранительных органах, 26-летний мужчина зарезал свою возлюбленную на почве ревности. 30-летней сожительнице он нанес несколько ударов – в шею и сердце. Шансов выжить у несчастной не было, она скончалась на месте.По предварительным данным, сожители вместе выпивали, а потом поссорились. Тогда мужчина схватил нож и напал на нее. Следственно-оперативная группа доставила ревнивца в отдел полиции в Благовещенск. У него изъяли орудие убийства – кухонный нож. Сам он во всем признался. Отметим, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу. Детей у пары не было. Подозреваемый всегда рассказывал всем и даже писал в соцсети, что очень любит свою женщину.ПОЖАР УНЕС ЖИЗНИ ДВОИХВ два часа ночи в деревне Дорогино Уфимского района случился смертельный пожар, в котором погибли двое.Как сообщили в МЧС республики, на улице Дубравная загорелся одноэтажный деревянный дом, принадлежащий пенсионерке. С огнем боролись 20 человек. По итогу среди завалов были найдены тела двоих погибших. Ими оказались 41-летний мужчина, сын хозяйки, и его 44-летняя сожительница. Сейчас причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправного котла АОГВ.В ДТП ПОГИБЛИ МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИДнем 9 января на трассе Уфа-Оренбург рядом с Кумертау произошло смертельное ДТП. Здесь лоб в лоб столкнулись Mitsubishi и Hyundai, авария унесли жизни двоих детей и женщины. Еще пять человек, среди которых трое детей, были доставлены в ближайшую больницу – Мелеузовскую ЦРБ.Как рассказали «КП-Уфа» в региональной ГИБДД, в обеих легковушках находились супруги с маленькими детьми. По предварительным данным, всем взрослым было по 35 лет. В Mitsubishi сидели пять человек: родители и трое их сыновей 3, 8 и 12 лет. В Hyundai – четверо: помимо супружеской пары, там были их 7-летняя дочь и 8-летний сын – оба ребенка скончались на месте происшествия. Не смогла пережить аварию и женщина из Mitsubishi. Ее тело из машины доставали сотрудники МЧС.В больнице сейчас находятся пять человек: водитель Hyundai с женой и трое детей из Mitsubishi. С родственниками погибших работали психологи. Отметим, что в день аварии в республике весь день шел снег, была плохая видимость.