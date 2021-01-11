Радостные новости пришли от родителей маленькой Варвары Х. из Уфы: малышка, страдающая смертельно-опасным заболеванием – СМА (спинально-мышечной атрофией, постепенно разрушающей мышцы и нервные волокна в организме) выиграла в лотерею от швейцарской фармацевтической компании Novartis спасительный укол препарата «Золгенсма» стоимостью 160 млн рублей.- Сбор закрыт! Друзья, мы говорим эти заветные слова! Варя выиграла «Золгенсма» от компании Novartis. Нам позвонила невролог и сообщила эту радостную новость! – рассказали родители девочки в социальных сетях.Самое удивительное, что спасительный укол малышка выиграла за месяц до того, как ей исполнилось 2 года – это как раз верхняя граница того возраста, когда должен быть введен препарат. Почти за полгода родителям Вари удалось собрать только около 10 миллионов, и когда, казалось, надежда была почти потеряна, произошло чудо.О страшном диагнозе своей долгожданной и любимой дочери родители Вари узнали в июне прошлого года. Их насторожило, что девочка не ходила и даже не могла встать на ноги. После многочисленных визитов к врачам невролог сообщила родителям девочки печальную новость – у ребенка СМА, и без лечения Варя умрет. Почти полгода родители, друзья и многочисленные неравнодушные жители Башкирии собирали необходимую сумму, которая для простого человека является просто неподъемной.А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙЕще одно настоящее новогоднее чудо произошло в семье Мустафиных из Уфы. Неизвестный благотворитель пожертвовал 95 миллионов на лечение двухлетней Амиры Мустафиной, у которой врачи также диагностировали спинально-мышечную атрофию. Таким образом сбор на 160 миллионов на приобретение препарата «Золгенсма», необходимого для спасения малышки, удалось закрыть. Родители до сих пор не могут поверить в случившее чудо и благодарят всех тех, кто помогал семье в трудную минуту, а главное – своего волшебника, чье имя, впрочем, остается в секрете.