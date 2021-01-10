«Салават Юлаев» на домашнем льду победил казанский «Ак Барс» с разгромным счетом 7:3.Матч с принципиальным соперником стал настоящим подарком для уфимцев в последний день долгих новогодних каникул. Судя по визуальным ощущениям, вся столичная арена была заполнена куда больше, чем на разрешенную указом Хабирова половину.Хоккеисты из Казани до игры в Уфе поймали серию аж из десяти побед. Выигрывали они в мачтах как с сильными соперниками, так и с теми, кто изначально был слабее. У «Салавата Юлаева» серию из десяти последних матчей успешными назвать язык не поворачивается – здесь только пять побед.Начался матч очередного «Зеленого дерби» с уверенной игры казанской команды. Стефан Да Коста открыл счет уже на 4 минуте. Через 2 минуты счет сравнял Кадейкин. На 14 минуте новичок «Салавата» Джефф Плэтт получил диагональную передачу и забил роскошный гол, оставшись один на один с Биляловым. Гости отыгрались за счет шайбы Педана на 16 минуте. 2:2 - уже первый тайм встречи дал понять, что матч будет жарким.Во втором периоде шайбами отличились Хартикайнен и Данис Зарипов. Финн забил прямо с пятака, получив передачу от Маннинена.Третий игровой отрезок оказался для «Ак Барса» роковым. Уже с самого начала периода казанцы начали удаляться на ровном месте, чем воспользовался Маниненен, а затем и Хартикайнен. Последний и вовсе умудрился за матч забросить сразу четыре шайбы – это рекорд клуба и самого игрока.Главный игрок встречи, оформивший покер, заявил, что важным компонентом победы «Салавата» стала дисциплина.- Мы не удалялись много, действовали по плану и сохраняли структуру. В третьем периоде забили шайбу, которая переломила ровный матч, - рассказал Хартикайнен на послематчевом интервью.Впереди у «Салавата Юлаева» непростая выездная серия из игр в Новосибирске, Нур-Султане и Магнитогорске. В Уфу большой хоккей вернется лишь 19 января – в этот день уфимская команда сыграет с «Северсталью».