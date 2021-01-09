Сегодня днем, 9 января, на трассе Уфа-Оренбург под башкирским городом Кумертау произошло смертельное ДТП. Погибли женщина и двое маленьких детей. Об этом сообщили в региональных ГИБДД и МЧС.Авария с летальным исходом произошла около 15:00. Столкнулись две встречные легковушки – Mitsubishi Lancer и Hyundai Solaris. После сильного удара вторую машину выбросило с дороги в кювет.В обоих автомобилях находились супружеские пары с детьми. По предварительным данным, всем взрослым по 35 лет. В Mitsubishi сидели пять человек: родители и трое их сыновей 3, 8 и 12 лет. В Hyundai – четверо: помимо супружеской пары, там были их 7-летняя дочь и 8-летний сын – оба ребенка скончались на месте происшествия. Не смогла пережить жесткого столкновения и женщина из Mitsubishi. Ее тело из искореженной иномарки доставали сотрудники МЧС.В Мелеузовской центральной районной больнице сейчас находятся пять человек: потерявшие обоих детей водитель Hyundai с женой и трое несовершеннолетних из Mitsubishi. С родственниками погибших работают психологи. В причинах и обстоятельствах трагедии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.