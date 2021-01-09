Сегодня, 9 января, телеканал «Вся Уфа» организовал круглый стол, посвященный транспортной развязке на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди, проезд по которой был закрыт в связи с реконструкцией накануне, 8 января. В собрании приняли участие представили городской администрации, подрядной организации и журналисты. Они обсудили волнующие горожан вопросы.Напомним, основная цель реконструкции развязки – увеличение ее пропускной и несущей способностей. Путепровод исчерпал свои ресурсы и находился в аварийном состоянии, не справляясь с транспортным потоком. Сейчас его планируют сделать шестиполосным.Реконструкция неминуемо приведет к затрудненному движению к центру города и на подъезде к нему. Тем не менее по словам исполняющего обязанности начальника управления по строительству и ремонту дорог Константина Паппе, администрация выбрала «самый эффективный вариант, который предусматривает наименьшее количество образуемых пробок».– За вчерашний день мы увидели несколько ошибок и нам пришлось немедленно их устранить в режиме реального времени. Они дали тот положительный эффект, который мы видим сегодня, – отметил представитель заказчика. – Я считаю, что первый день вполне прошел успешно. Вчера утром у нас была некоторая тренировка, а во второй половине дня мы поняли, как действовать и реагировать на складывающиеся ситуации и какие меры предпринимать.За вчерашний день специалисты провели порядка пяти корректировок временных светофоров, чтобы выбрать максимально удобный вариант для продвижения транспортного потока. Однако в мэрии решили пойти еще дальше. Чиновники будут назначать ответственного дежурного, который во все дни будет контролировать пропускную способность, длительность горения зеленого сигнала по тому или иному направлению. Кроме того, планируется внедрить систему «умного светофора», которая будет в автоматическом режиме считывать данные трафика и принимать решения по увеличению или сокращению длительности горения светофоров.