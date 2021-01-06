В башкирском городе Салавате 1 января 2021 года была зверски убита бездомная собака. Живодеры разделались с животным, применяя нож и петарду. Об этом на своей странице VK сообщила зоозащитница Гуля Ишбулатова. По ее словам, она вместе с другими волонтерами приехала на «точку», где обычно кормит собак.– Зверски, изощрённо, садистски убита собака. Предположительно, со слов докторов [ветеринарных клиник] с применением петарды. Разрезана промежность и половые органы, обожжены и разорваны внутренние органы, был выколот глаз. Вся территория в крови, собаку долго, страшно убивали. Заявление в полицию подано. Заявление в полицию подано, на место выезжала оперативная группа. Не дадим этому делу остаться безнаказанным. – написала Ишбулатова.Волонтер отметила, что в понедельник была сделана медицинская экспертиза, однако ее детали пока держатся в секрете. Протоколы вскрытия переданы местной полиции. Впрочем, там, как отмечает Ишбулатова, расследовать инцидент не спешат.Зоозащитница также добавила, что накануне, 5 января, она вернулась на то же самое место, где была обнаружена мертвая собака, и заметила труп еще одного пса, который был запорошен снегом. По этому случаю волонтеры тоже написали заявление в правоохранительные органы.