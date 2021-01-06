В Уфе в ночь на 7 января 2021 года будет отмечаться один из главных православных праздников – Рождество. Богослужения по этому случаю будут организованы в 18 храмах города.Рождество-2021 в Уфе из-за пандемии коронавируса пройдет в новом формате. Чтобы избежать скопления людей, будет проведено сразу три богослужения: с 23:00 6 января, а также 7 января с 7:00 часов и с 9:00. В храмах нужно соблюдать санитарные требования, социальную дистанцию и носить маски. На входах в церкви будут дежурить сотрудники Уфимской епархии и волонтеры.Богослужение в кафедральном соборе Рождества Богородицы можно будет посмотреть по телевизору – прямая трансляция начнется на канале БСТ в 23:00 6 января.Торжественные богослужения в честь Рождества-2021 пройдут в 18 храмах Уфы. Вот их список:Демский район– Свято-Андреевский храм (ул. Дюртюлинская, 9);Кировский район– Собор Рождества Богородицы (ул. Кирова, 102);– Спасский храм (ул. Октябрьской революции, 37а);– Свято-Сергиевский кафедральный собор (ул. Бехтерева, 2);– Покровский храм (ул. Мингажева, 4);Калининский район– Богородско-Уфимский храм (ул. Ферина,15);– Свято-Никольский храм (ул. Касимовская, 3);Октябрьский район– Петро-Павловский храм (с. Нагаево, ул. Мира, 24);– Храм Блаженной Матроны Московской (ул. Б. Бикбая, 32а);– Кирилло-Мефодиевский храм (ул. Комсомольская, 161);Орджоникидзевский районБогородице Смоленский храм (ул. Тимашевская, 30);– Свято-Пантелеимоновский храм (ул. Архитектурная, 7/1)– Пророко-Илиинский храм (ул. Кемеровская, 98 (северный автовокзал));Ленинский район– Крестовоздвиженский храм (ул. Лесопильная, 2);– Храм великомученика Георгия Победоносца (ул. Летчиков, 1);Советский район– Приход храма св. Симеона Верхотурского (ул. Белякова, 25а);– Приход Никольской вокзальной церкви (ул. Вокзальная, 39 А)– Храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (ул. 50-летия Октября, 21 А).Напомним, в период с 20:00 6 января до 8:00 7 января в Уфе будет перекрыто несколько улиц.