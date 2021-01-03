3 января в Уфе в рамках фестиваля TERRA ZIMA прошел Парад Снегурочек.В 2021 году организаторы фестиваля решили изменить маршрут парада – на этот раз Снегурочки и Деды Морозы стартовали с площадки перед уфимским Конгресс-Холлом. Хедлайнером фестиваля в этом году стала известная певица Анна Семенович. Артистка забралась верхом на коня и управляла парадом.По данным городской администрации, всего в параде участвовали порядка 300 зимних красавиц. Все они продефилировали по центральным улицам города, а после приняли участие во флешмобе. Также участницы парада поучаствовали в конкурсе, в котором можно было выиграть приз в размере 100 тысяч рублей. Его итоги организаторы пообещали опубликовать позже. Примечательно, что участвовали в параде Снегурочки со всех, даже самых отдаленных, районов Башкирии.Закончился ставший уже традиционным для уфимцев Парад Снегурочек выступлением Анны Семенович. В соцсетях певица жаловалась на холодную погоду, но, тем не менее, выступила для уфимских фанатов.Зимний фестиваль продлится и 4 января. В первый понедельник 2021 года пройдет его финальная часть на новой набережной реки Белой. Гостям обещают прогулки на лошадях, угощения и теплую праздничную атмосферу.