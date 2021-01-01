Празднование нового года в Башкирии в самом разгаре: днем в Уфе прошел ставший уже традиционным «Забег обещаний», а сразу на нескольких площадках башкирской столице проходят праздничные концерты и гуляния. Пока одни уфимцы и гости столицы предпочитают ходить на горки с детьми или отправляются за город, другие осваивают новую популярную забаву – участвуют в новогодних фотосессиях. Специально для читателей «Комсомолки» мы подготовили самые, на наш взгляд, оригинальные и яркие фотосеты от «снегурочек» из Башкирии.Стоит отметить, что в нашу подборку попали снимки, выбранные случайным образом – мы не ставили задачу разыскать фотографии топовых моделей или башкирских знаменитостей. А еще мы заметили, что фотографироваться в образе внучки Деда Мороза, по всей видимости, теперь не в тренде.Уфимская художница (так девушка сама себя называет) по имени Венера предстала в новогоднем фотосете в «теплом» образе. Снимок сделан в домашней обстановке около неизменного атрибута праздничной фотосесси – новогодней елки.- Всем желаю научиться видеть прекрасное каждый день и верить в светлое и доброе, - пишет девушка на своей страничке в Инстаграм.Рината из Уфы решила устроить новогоднюю фотосессию перед импровизированным камином. На девушке легкое кружевное розовое платьице, а окружающая обстановка больше напоминает декорации из рождественской сказки.Эльвина из Стерлитамака для новогоднего фотосета избрала простой, но «беспроигрышный» образ. Девушка сфотографировалась в черном платье в горошек перед новогодней елкой. Снимки получились одновременно по-домашнему теплыми и яркими.Уфимка Алия и вовсе решила не изобретать велосипед и последовала совету легендарной Коко Шанель, облачившись в маленькое черное платье. Новогодняя фотосессия в темных тонах перед елкой и с бокалом шампанского оказалась вполне оригинальной.Ну и куда же без традиционного образа Снегурочки?! Так решила пользовательница Инстаграма из башкирской столицы под ником «Ведьма на метле». Для большей эффектности девушка, облачившись в голубенький костюм, взобралась на пилон. По всей видимости, так она решила эпатировать публику.