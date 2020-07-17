«Тело извлекли только на следующий день»: подробности гибели 15-летняя школьницы из Башкирии

Аномальная жара под 40 затянулась в Башкирии уже на вторую неделю, и люди, изнывая от зноя и палящего солнца, ищут спасения у водоемов. Вот только далеко не все выбирают оборудованные пляжи, где дежурят спасатели – отсюда и рекордное количество несчастных случаев на воде. Каждый день в новостях появляются все новые и новые сообщения об утонувших, среди которых и взрослые, и дети.

Одна из таких трагедий произошла в минувшую среду, 15 июля, в Бураевском районе республики. Там, неподалеку от села Вострецово, в реке Белой утонула школьница, которая приехала отдохнуть на пляже вместе со своими родителями. Как рассказали в пресс-службе Госкомитета ЧС по Башкирии, все произошло внезапно. Девочка купалась вместе с мамой, и стоило матери отвернуться всего на несколько минут, как сильное течение утянуло ее под воду. Очевидцы попытались нырять в воду, чтобы найти ребенка, но было уже поздно. Даже прибывшим спасателям не удалось сразу найти утонувшую девочку, ее тело извлекли водолазы только на следующий день.

Тело извлекли из воды водолазы. Фото: ГКЧС по РБ

НАДАВНО ОКОНЧИЛА 9 КЛАСС И РАДОВАЛАСЬ КАНИКУЛАМ

Погибшей девочкой оказалась 15-летняя жительница села Бураево Регина С. (здесь и далее имена несовершеннолетних изменены – Ред.). Девочка совсем недавно окончила девятый класс местной школы и наслаждалась каникулами. Как рассказали знакомые школьницы, Регина очень хорошо училась, участвовала в олимпиадах, любила гулять и веселиться с друзьями и строила большие планы на будущее.

- Хороший, добрый человек. Очень жаль, что так вышло. Нам будет всем ее очень не хватать, - грустит бывшая одноклассница Рамиля Д.

- Такая красивая девочка была. Хорошей жизни наверху, соболезнования родным и близким, - скорбит знакомая семьи Дина С.

- Деточка, спи спокойно, желаю попасть в рай. Маме и папе, родным и друзьям пусть Бог даст терпения, - приносит свои соболезнования Занфира Х.

КУПАТЬСЯ НА МЕСТЕ ПЕСЧАНЫХ КАРЬЕРОВ ОПАСНО

Девочку похоронят в родном селе Бураево. А местные жители, в свою очередь, переживают, что трагедии будут повторяться очень часто, ведь в районе нет нормальных оборудованных пляжей.

- За 2 недели уже второй человек утонул у нас в районе. Купаться возле села Вострецова очень опасно, так как там рыли и копали карьеры, и впоследствии там образовались глубокие ямы. Уже даже комиссия приезжала, говорила, что там опасно купаться, но нет же - люди идут на тот искусственный пляж. Соблюдайте хотя бы меры предосторожности. Купайтесь хотя бы в маленьких речках или дома в надувных бассейнах. Помните, что вода не прощает ошибок, - рассказывают местные жители.

Спасатели не устают повторять: внимательно следите за детьми на отдыхе у воды, не спускайте с них глаз, не отпускайте их в воду одних даже у берега, особенно, если они не умеют плавать или плавают плохо. Лишний шаг может завести ребенка на глубину и привести к непоправимой трагедии.

«КП-Уфа» приносит соболезнования близким погибшей школьницы.