Город обманутых дольщиков: почему жители Уфы годами ждут собственных квартир

На днях Счетная палата России опубликовала результаты мониторинга объектов незавершенного строительства. Аудиторы подсчитали, сколько в каждом регионе страны накопилось долгостроев, которые стоят без движения пять и более лет. Как выяснилось, Башкирия заняла третье место по количеству таких объектов среди всех регионов. В отчете говорится, что на начало 2020 года 47,1% всех строек в республике находятся в «замороженном» состоянии.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Как же объяснить такое количество недостроенного жилья? Специалисты утверждают, что основная масса долгостроев, как в Уфе, так и по всей Башкирии, связана с широко известной проблемой обманутых дольщиков. В конце июня этого года спикер регионального парламента Константин Толкачев заявил, что к таковым можно отнести более девяти тысяч человек.

Чтобы сдвинуть с мертвой точки этот вопрос, власти Башкирии решили создать Штаб по завершению проблемных домов. Возглавит его первый вице-премьер регионального правительства Андрей Назаров. Штаб под его руководством будет курировать возобновление строительства в жилых комплексах – долгостроях.

ИСТОРИЯ ОДНОГО ДОЛЬЩИКА

Чтобы понять корни проблемы обманутых дольщиков, мы решили поговорить с одним из них. Официально семью жительницы Уфы Елены так и не признали обманутыми дольщиками. Однако в сентябре будет уже четыре года, как они с мужем внесли деньги за квартиру, а они до сих пор ютятся в съемном жилье. Не помогли никакие письма и обращения в администрацию города и правоохранительные органы.

- Мы покупали квартиру у достаточно известного в Уфе застройщика. Тогда наш будущий дом поднимался буквально на глазах, и мы были полны решимости и энтузиазма. Мы верили, что получим свою квартиру в срок – тогда нам обещали, что до получения ключей пройдет максимум полтора года, - вспоминает Елена.

Когда они с супругом заключали договор долевого участия, им обещали передать ключи 31 декабря 2017 года.

- Летом 2017 года нам даже экскурсию проводили по нашему дому. Хорошо помню, как мы поднимались в нашу квартиру, наслаждались видом из окна. Уже тогда было понятно, что будут задержки по сдаче дома, но никто и не подозревал, что спустя три года у нас не будет ни малейшего понятия, когда закончится строительство, - сетует дольщица.

По ее словам, вскоре после той самой экскурсии работа на стройке прекратилась. Через какое-то время застройщик стал выдавать им одно обещание за другим. Так продолжалось почти два года.

КАК НЕ СТАТЬ ОБМАНУТЫМ

По словам Елены, на долевое участие в строительстве они с мужем решились из-за выгодных условий покупки.

- Тогда у застройщика была программа, по которой давали ипотеку без первоначального взноса. У нас с мужем были кое-какие сбережения, но их было недостаточно, чтобы, например, взять вторичку. Нас тогда это предложение устроило: подождать чуть больше года и заселиться в собственное жилье. Мы оба работали, наших доходов для выплаты ипотеки хватало. Опять же, нас привлекла низкая цена на жилье, - вспоминает Елена.

Так как же не стать обманутым дольщиком? Дольщица Елена делится универсальным советом с читателями «Комсомолки». К сожалению, на основе личного печального опыта.

- Я бы рекомендовала покупать уже готовое жилье. Чтобы не ждать годами. Лучше переплатить сегодня, чем остаться без него завтра, - считает женщина.

ЧТО ДЕЛАТЬ

Не у всех дольщиков, как у Елены, есть возможность платить ипотеку за квартиры в несуществующих домах. Некоторые из них попадают в долговые ямы, выбраться из которых крайне тяжело. Какие же есть пути выхода из сложившейся ситуации? Мы связались с юристом Ксенией, которая не понаслышке знает о проблемах обманутых дольщиках – вот уже пять лет она занимается банкротством физических лиц. И среди ее клиентов немало обманутых дольщиков.

- К нам неоднократно обращались, в том числе, обманутые дольщики «Миловского парка». У всех ситуация примерно одинаковая: взяли ипотеку, заключили договор долевого участия и платят теперь немалые деньги, по сути, за воздух. И конца и края этому не видно, поэтому некоторые из них решаются на процедуру банкротства, - рассказывает Ксения.

Юрист отмечает, что для обманутого дольщика с ипотечным кредитом наступает парадоксальная ситуация. Он должен платить банку за несуществующую квартиру, которая находится в залоге.

Всех этих проблем можно было избежать, если бы приобреталось готовое жилье.

- Человек платит деньги за то, что видит, и может сразу же после оформления сделки въезжать в свою квартиру. Удобно, надежно и никакого риска, - отмечает Ксения.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ РЫНОК

В эпоху, когда люди вынужденно становятся банкротами при попытке купить собственное жилье, особенно важно не «обжечься» на этом самому. Квартирный вопрос никуда не делся, и даже в нынешних условиях люди все равно будут покупать квартиры. При этом в Уфе широкий выбор застройщиков, которые предлагают жилье, способное удовлетворить любой запрос. А сами уфимцы, согласно опросам, стремятся в новостройки, чем брать в ипотеку вторичное жилье.

На сегодняшний день почти все строители работают по схеме долевого участия. «Комсомолка» решила выяснить, кто из них все еще работает по модели, когда на продажу выставляется уже готовая квартира. Как оказалось, на сегодняшний день в Уфе лишь один застройщик, который сначала строит дом, а потом продает готовые квартиры. Им оказался АО «УЗЭМИК».

Сейчас они застраивают квартал на территории более 20 га в центре города между улицами Пархоменко и Большая Гражданская. Компания возводит многоэтажные дома за собственные средства, не привлекая деньги дольщиков и эскроу счета. На сегодняшний день застройщик сдал два первых дома, в которых идёт продажа квартир.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

В прошлом, когда еще не существовало такого термина, как обманутый дольщик, все новостройки только так и появлялись. Сначала завершалось строительство, а потом давали объявления о продаже квартир. Сегодня же в башкирской столице, по всей видимости, осталась только одна такая компания. Такой подход называется социально ответственный бизнес.