Тимур Хакимов: «Мы работаем с любыми инвесторами, но для нас главный инвестор тот, кто готов вложиться в родную республику»

Как рассказал во время работы форума «ЗАщита БИЗНЕСа: G2B. Эволюция партнерства» президент Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан Тимур Хакимов. Организация является самым крупным бизнес-объединением предпринимателей, насчитывающим более 1400 членов, начиная от малых ИП и заканчивая крупнейшими налогоплательщиками республики.

«К нам поступает шквал обращений, мы приняли порядка 15 тысяч звонков на горячую линию и уже дали более четырех тысяч консультаций по вопросам форс-мажорных обстоятельств» - рассказывает Тимур Хакимов.

Все обращения оперативно обрабатываются, а бизнесу оказываются разнообразные меры поддержки.

«У нас недавно создан и успешно проводится «Единый день отчетности». Ежеквартально, 20-го числа последнего месяца, все проверяющие и надзорные органы встречаются с предпринимателями в стенах торгово-промышленной палаты. Представители бизнеса могут прийти и поднять острые вопросы, которые их беспокоят, даже если они не члены ТПП».

На форуме «ЗАщита БИЗНЕСа: G2B. Эволюция партнерства», который прошел в столице Башкортостана 14 июля, Торгово-промышленная палата выступила с информацией об эффективности организации Международного коммерческого арбитражного суда (МКАС). Его преимущества в защите бизнеса неоспоримы, а практика применения практически уникальна: сегодня МКАС есть только в 19-ти Палатах из всех 180-ти, в том числе в Республике Башкортостан.

Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации - один из наиболее крупных и авторитетных арбитражных центров в мире с 90-летней историей.

Ежегодно МКАС рассматривает сотни международных коммерческих споров с участием компаний из 50 стран мира.

«Мы прогнозируем, что количество коммерческих споров резко возрастет в самое ближайшее время в связи с нарушением цепочек поставок, заявлениями о форс-мажорных обстоятельствах и объективной невозможностью исполнения многих договоренностей» - считает Хакимов.

Среди преимуществ МКАС – оперативность рассмотрения обращений, услуги авторитетных и непредвзятых арбитров, невысокая стоимость даже по сравнению с госпошлиной в государственном суде.

«Главное преимущество МКАС в том, что рассмотрение споров между двумя субъектами предпринимательского сообщества происходит без участия правоохранительных органов. Исключается давление на бизнес со стороны силовиков. Рассматриваются дела моментально. А решение является четким и окончательным, - объясняет Тимур Хакимов. – 10 процентов из тысяч дел, рассматриваемых в МКАС РФ, затрагивает споры на серьезные суммы и в отношении компаний, не имеющих отношения к России, то есть иностранные компании. Все это подтверждает серьёзное доверие к данному институту».

Решения МКАС исполняются в более чем 150 странах. В 1985 году была принята Конвенция ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений. Ее смысл в том, что решение, вынесенное на территории одного государства-участника конвенции, исполняется и во всех других странах-участниках.

Торгово-промышленная палата Башкортостана благодаря поддержке руководства республики и эффективной деятельности, имеет серьезный вес и статус далеко за пределами региона.

«Мы всемирная организация. Для нас нет ни границ, ни санкций, когда мы общаемся с Палатами других стран. Поэтому в плане привлечения иностранных инвесторов у нас большие возможности. Только в 2019 году мы приняли 33 международные делегации, в том числе консулов, торгпредов и подтвердили статус благонадёжности у инвесторов» - говорит Хакимов.

Отсутствие границ помогает ТПП РБ не только устанавливать партнерские взаимоотношения с коллегами из других регионов и стран, но и направлять эту дружбу на благо развития экономики родного региона.

«Благодаря работе команды Главы республики Башкортостану удалось достигнуть серьезных успехов, прирост инвестиций по прошлому году составил 13,6%. В первом квартале этого года, до пандемии, практически 20%. Поменялся интерфейс власти. Раньше инвестору приходилось обивать пороги чиновников, действовать непонятно каким методами, чтобы решать вопросы касаемо льгот получения земельного участка. Сейчас же достаточно просто подать заявку в ТПП или министерство экономического развития РБ, - говорит Хакимов.

В 2019-м мы заняли первое место по конгрессно-выставочной деятельности среди ТПП России, мы провели такие мероприятия и форумы, как ШОС и БРИКС, «Алга», «Инвестиционный сабантуй», Международные детские игры. Также серьезно взаимодействуем с промышленным комплексом по всей Российской Федерации, имеем свои преимущества, чтобы всячески поддерживать компании Башкортостана.

В 2019 году мы, работая в команде по привлечению инвестиций, привлекли более двух миллиардов рублей для поддержки наших предприятий, которые смогли закупить станки и оборудование по льготному тарифу ФРП».

ТПП РБ входит в состав инвестиционного Совета при Главе Башкортостана, участвует в «Инвестиционном часе», который проводит Радий Хабиров, создает свои инвестиционные проекты.

«Мы подготовили проекты более чем на 20 миллиардов рублей. Конечно, все усилия прилагаем к поиску зарубежных инвесторов, ведем переговоры. Но надо понимать, что самый главный инвестор находится здесь, на территории региона. Именно он готов вложить деньги в республику, в место, где родился, где его семья и где будут жить его потомки. Мы на это делаем большую ставку», - говорит Хакимов.

Получить статус приоритетного инвестиционного проекта не сложно. Необходимо подать заявку в ТПП РБ или проектный офис министерства экономического развития. Если вы готовы вложить более 100 миллионов рублей в проект, создать 20 рабочих мест, то вы автоматически получаете статус инвестиционного проекта на заседании инвестиционного совета. Получаете льготы: налог на прибыль, налог на имущество и получаете землю без торгов. Раньше инвестор за это платил огромные деньги.

«По поводу 100 миллионов рублей - это касается только центральной части региона. В Зауралье сумма намного меньше - 20 миллионов. Мы сопровождаем данные инвестиционные проекты «в ручном режиме» от начала и до конца, по поручению Главы Башкортостана и под его личным контролем», - резюмирует Хакимов.