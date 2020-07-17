Коронавирус в Башкирии на 17 июля 2020: каждый третий житель Башкирии потерял работу в период пандемии коронавируса

«Комсомолка» публикует оперативные данные по ситуации с коронавирусом в Башкирии. Инфекция пока не вздумает отступать, но, несмотря на это, Радий Хабиров вновь ослабил режим самоизоляции.

ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ

По последним данным информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 на утро 17 июля 2020 года, за минувшие сутки инфекцию подтвердили еще у 57 жителей. Теперь число заболевших с начала эпидемии выросло до 6134 человек.Тем временем по выздоровлению от коронавируса было выписано еще 73 жителей республики (за все время – 4324). На амбулаторном лечении находятся 1515 человек, в больницах – 275. Известно, что в тяжелом состоянии находятся 33 человека, из них шесть – на ИВЛ.

Общее число погибших достигло 20. 14 июля стало известно об еще одном пациенте, которого сгубил коронавирус. Как пояснили в минздраве, им оказался 49-летний мужчина.

«Сопутствующим заболеванием было морбидное ожирение», – сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения Софья Алешина.

Морбидным (или болезненным) называют ожирение, при котором фактическая масса тела превышает идеальную на 45 килограмм и более. Этот недуг отягощает имеющиеся заболевания и затрудняет работу всех внутренних органов больного.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?

Глава Башкирии внес изменения в пункт указа о самоизоляции, который касается работы лагерей отдыха. По предварительным данным пресс-службы главы региона, оздоровительные учреждения, имеющий статус профилакториев и санаторно-оздоровительных лагерей с медицинским персоналом, а также школьные, оздоровительные лагеря и лагеря труда и отдыха в республике начнут работать с 29 июля. Отметим, что открытие лагерей уже несколько раз переносили.

ЧИСЛО БЕЗРАБОТНЫХ ВЫРОСЛО В ПЯТЬ РАЗ

Безработица в Башкирии продолжает расти – с начала текущего года она выросла в 5,2 раза и по состоянию на 13 июля составила 95 тысяч человек. Об этом сообщила министр семьи, труда и соцзащиты населения республики Ленара Иванова. Оказалось, что каждый третий потерял рабочее место в период пандемии коронавируса.Уровень регистрируемой безработицы сложился в районе 5%.

Почти половина – 46% обратившихся в центры занятости не работали год и дольше или вовсе не имели официального места работы. С мая по июль они получили 5175 рублей в качестве пособия. Безработным, у которых есть дети, дополнительно выплачивают по три тысячи рублей на каждого ребенка. В этом году федеральный бюджет выделил Башкирии на пособия 2,5 млрд рублей.

Иванова отметила, что с начала лета работодатели стали активнее предлагать вакансии. Чиновница связывает это с послаблением ограничительных мер.

«В июне в центры занятости населения заявлено более 21 тысячи вакансий, из них 96% – вакансии внутри республики. На 13 июля в республиканском банке вакантных мест заявлено более 40 тысяч вакансий», – добавила министр.

МОЖНО ЛИ ЗАРАЗИТЬСЯ В ВОДОЕМАХ?

В такую жару жители Башкирии прячутся от солнца на водоемах – ни о какой социальной дистанции и масках здесь и речи нет. В минздраве объяснили, может ли «ковид» передаваться через воду. На этот вопрос на тематическом брифинге Минздрава Башкирии ответила замглавврача регионального центра гигиены и эпидемиологии Марина Скотарева.

«Все-таки основной путь передачи коронавирусной инфекции – воздушно-капельный. Подтверждения того, что новая коронавирусная инфекция передается через водоемы, на данный момент нет. Поэтому и запрет на купание в водоемах у нас нигде не предусмотрен, если пляжи открыты, то купаться можно», – отметила специалист.

Скотарева подчеркнула, что при выборе водоема предпочтение нужно отдавать разрешенным местам купания. Дело в том, что при открытии официальных пляжей вода исследуется на наличие других инфекций, которые в отличие от коронавируса могут быть опасны в реках и озерах.

ИНФЕКЦИОНКА – ЗАБИТА

Накануне Радий Хабиров сообщил, что в новом инфекционном центре для больных коронавирусом под Уфой «забит» весь коечный фонд.

«Вы знаете, сколько сейчас там больных? У нас там более трехсот больных уже. Реанимация тоже забита, коечный фонд весь забит. Мы ее вовремя построили», – отметил Хабиров.