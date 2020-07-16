Коронавирус в Башкирии на 16 июля 2020 года: количество заболевших резко увеличилось

«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией с эпидемией коронавируса в Башкирии. Так, по состоянию на утро 16 июля в республике насчитывается 6077 зараженных COVID-19 (+63 за последние сутки). Из них 1526 человек с легкой или бессимптомной формой заболевания находятся на амбулаторном лечении, а еще 280 находятся в стационарах. При этом, как уточнили в региональном минздраве, только у 27 пациентов состояние оценивается как тяжелое, а к ИВЛ подключены всего 6 человек. Стоит отметить, что число заболевших резко увеличилось – предыдущие дни ежедневный прирост не превышал 50 человек.

Что касается выздоровевших, то за прошедшие сутки домой отправился 81 человек, всего с начала эпидемии опасный вирус победили 4251 жителей республики. Число умерших остается неизменным – 20 человек.

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Также отмечается, что начало снижаться число ежедневно выявляемых случаев внебольничной пневмонии: накануне их было зарегистрировано 83 случая, а выписано – 102 человека.

ГДЕ В БАШКИРИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ НОВЫЕ СЛУЧАИ КОРОНАВИРУСА

Что касается новых ковидных пациентов, то вполне ожидаемо, что большая их часть -35 человек – была выявлена в Уфе. Еще 8 – в Уфимском районе, 7 – в Туймазинском и 4 – в Белебеевском районах. По два новых случая коронавируса зарегистрировано в Аургазинском районе и городе Октябрьском, и еще по одному – в Абзелиловском, Бакалинском, Кармаскалинском районах, Агидели и Нефтекамске. В числе районов, который вирус поразил меньше всего, по-прежнему Зилаирский район и Межгорье (всего 3 ковид-пациента с начала эпидемии), а также Бурзянский район – только 2 подтвержденных случая.

Также напомним, что накануне глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в пункт указа о самоизоляции, который касается работы лагерей отдыха. В пресс-службе руководителя региона уточнили, что все оздоровительные учреждения, имеющий статус профилакториев и санаторно-оздоровительных лагерей с медицинским персоналом, а также школьные, оздоровительные лагеря и лагеря труда и отдыха на территории Башкирии начнут работать с 29 июля.