2020-07-14T13:59:38+03:00
Туризм

Власти Башкирии показали и рассказали, как проходит строительство историко-культурного центра «Шульган-Таш»

На строительство комплекса выделено 350 млн рублей из бюджета республики
Эльвина АПАРИНА
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Пока добраться до Шульган-Таша не так-то просто, нет инфраструктурыПока добраться до Шульган-Таша не так-то просто, нет инфраструктуры
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Власти Башкирии рассказали и показали, как проходит строительство историко-культурного центра «Шульган-Таш» в Бурзянском районе республики. Напомним, что на строительство объекта в прошлом году Радий Хабиров выделил 350 миллионов рублей из местного бюджета.

Проект здания комплекса разработан специалистами Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимого культурного наследия при министерстве культуры РБ. Особенность проекта в его экологичности и оригинальном архитектурном решении.

Согласно генеральному плану комплекса, на территории пещеры будет расположен современный гостиничный комплекс с красивыми видами из окна – три гостиницы с 30-40 местами в каждой. Второй этаж будет жилым, на первом планируется разместить зоны питания, также возможна апитерапия – лечение медом, центр оздоровления.

Контуры здания историко-культурного комплекса полностью повторяют рельеф Уральских гор, расположенных вокруг. На территории комплекса будут расположены торговые ряды, визит-центр, где можно будет купить билеты на посещение музея и пещеры. Архитекторы вписали амфитеатр в северную часть здания комплекса, он сможет вместить до 500 зрителей. Рассчитан он на научные позиумы, фильмы, лекции.

В комплексе будут все удобства – стоянка для туристических автобусов, которые привезли гостей, пристань для катамаранов. Конечно же, будут улучшаться инфраструктура, строиться дороги, здесь уже проведен интернет, имеется сотовая связь.

Вход в сам музей будет напоминать вход в пещеру. В нем будут в точности переданы факсимиле наскальных рисунков из четырех залов: Хаоса, Знаков, Рисунков, Купольного. Часть работ будет доделана уже в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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