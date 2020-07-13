Выходные выдались жаркими: за субботу и воскресенье в Башкирии задержаны свыше 172 пьяных водителей

Пожалуй, не осталось ни одного человека, который в минувшие выходные не уехал отдыхать к водоему. Все бы ничего, но некоторые горожане предпочли принять алкоголь и разъезжать на автомобилях. Не зря сотрудники ГИБДД устроили массовые облавы – полицейские задержали свыше 172 пьяных водителей, в их числе и те, кто отказался от прохождения медосвидетельствования.

С 22 июня по поручению Радия Хабирова на дорогах республики усилили контроль – массовые проверки проводятся каждую неделю, за все это время задержаны 778 человек за пьяную езду. Особое внимание на прошлой неделе уделили Иглинскому и Туймазинскому районам. Как отмечают сотрудники ГИБДД, выпить за рулем любят как мужчины, так и женщины.

Радий Хабиров отметил, что расслабляться сотрудникам ГИБДД нельзя, нужно как можно чаще проводить рейды и облавы.

- Июль у нас такой месяц, все в отпусках, отдыхают, там же выпивают. Ну выпил, ладно, за руль-то не садись. Давайте, не расслабляйтесь, - сказал Хабиров.

Как рассказал председатель Госкомтранса РБ Алан Марзаев на оперативном совещании в правительстве, «за последнее время практически 70% аварий» произошли из-за пьяных водителей.

Так, за прошедшую неделю – с 6 по 13 июля – произошло 87 ДТП, в которых пострадали 107 и погибли 15 человек. С начала года зафиксировано 1703 аварий, что на 202 (или на 11,9%) меньше, чем в прошлом году. Пострадало 2130 человек – на 285 (или на 13,4%) меньше в сравнении с прошлым года. Погибло 189 человек, что на 8 (4,5%) меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Основными причинами ДТП в первом полугодии 2020 года является превышение скорости, выезд на встречную полосу, управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.