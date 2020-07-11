2020-07-10T15:20:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Башкирии на 11 июля 2020 года: в минздраве рассказали, в каких районах меньше всего зараженных COVID-19

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на утро 11 июля 2020 года
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: GLOBAL LOOK PRESSФото: GLOBAL LOOK PRESS
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«КП-Уфа» продолжает следить за ситуацией с коронавирусом в Башкирии и публиковать актуальные новости. По последним данным регионального министерства здравоохранения, в республике сейчас насчитывается 5826 зараженных коронавирусом (+48 новых больных за минувшие сутки). В активной фазе заболевания сейчас находятся 2044 пациента, из которых 1909 лечатся амбулаторно, а 364 – в стационарах. При этом состояние 27 пациентов оценивается как тяжелое, а семеро подключены к аппаратам ИВЛ. Особенно радует число выздоровевших – за последние 24 часа их количество увеличилось на 236 человек. Всего победить опасный вирус смогли 3898 жителей республики. Количество жертв COVID-19 по-прежнему составляет 19 человек.

Фото: Яндекс

Фото: Яндекс

Также в минздраве рассказали, как коронавирус распространился по городам и районам. Ожидаемо, больше всего ковидных пациентов оказалось в Уфе – 2019 человек. На втором месте расположился Нефтекамск и 474 пациента, на третьем Стерлитамак (273), на четвертом Белебеевский район (259). Замыкает пятерку «лидеров» Туймазинский район – там с начала эпидемии коронавирус обнаружили у 239 человек. Высокие показатели и у Салавата (224), и у Уфимского района (177), и у Октябрьского (157), и Кумертау (139 человек). Больше всего повезло Зилаирскому району, Межгорью и Бурзяну. Там за все время инфекция была выявлена всего у 5, 3 и 2 человек соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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