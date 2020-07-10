Коронавирус в Башкирии на 10 июля 2020 года: в РКБ имени Куватова в Уфе частично снова ввели карантин

«Комсомолка» продолжает следить за развитием событий, связанных с коронавирусом в Башкирии. Так, по состоянию на сегодняшний день в республике подтверждено 5778 случаев заражения COVID-19. Прирост за сутки составил 47 зараженных. С учета по выздоровлению с начала пандемии было снято 3662 человек, 142 – за последние 24 часа. Прямо сейчас коронавирусом болеют 2044 жителя, 382 из них лечатся в больницах и 1662 – дома. 25 человек находятся в тяжелом состоянии, семеро – на ИВЛ. Новых смертельных случаев от ковида не зафиксировано. Жертвами инфекции в Башкирии стали 19 человек.

В ЗНАМЕНИТОЙ БОЛЬНИЦЕ СНОВА КАРАНТИН

В печально известной РБК имени Куватова в Уфе снова карантин – закрыто акушерско-гинекологическое отделение. Об этом корреспонденту «КП-Уфа» сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения Башкирии Софья Алешина.

По ее словам, у одного из сотрудников главной региональной больницы подозревают коронавирусную инфекцию. У всего персонала и контактных лиц взяты анализы. В корпусе проводится сейчас дезинфекция. Напомним, что больница прославилась на всю страну тем, что здесь в феврале 2020 года была вспышка коронавируса.

33 СОТРУДНИКА УМПО ЗАБОЛЕЛИ КОРОНАВИРУСОМ

Опасной инфекцией заболели 33 сотрудника оборонного завода в Уфе, при этом двое находятся в больнице, остальные лечатся дома, находясь на самоизоляции. Всего с начала эпидемии на УМПО перенесли опасный вирус 77 человек, из которых 44 уже вернулись к работе. К счастью, руководство завода отправило на самоизоляцию пожилых, а также тех, у кого имеются хронические заболевания. Благодаря этому тяжелых последствий удалось избежать.

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НА КТ ПОПАСТЬ – ДАВКИ И ОЧЕРЕДИ

Тем временем в столице Башкирии тяжело, а даже почти невозможно спокойно пройти КТ, чтобы узнать есть ли у пациента поражение легких.

Накануне перед РКБ имени Куватова в Уфе образовалась длинная очередь из пациентов. Люди игнорировали социальную дистанцию и толпились на крыльце, чтобы попасть на КТ легких. Пациентов отправили сюда и из 22-ой больницы, поскольку там сломался аппарат.

- Все стоят плотно, а фамилии объявляют в приоткрытую дверь. И все сразу начинают ломиться туда и толкаться. Ни громкоговорителя, ни табло, ни элементарного соблюдения дистанции, никакой организации процесса, - рассказал «КП – Уфа» читатель.

Такая же ситуация наблюдается в 13-ой больнице на Ульяновых.

- Я пришла на КТ в 16:00, в 19:50 мне сделали КТ. Все это время стояла в очереди, было невыносимо жарко, люди стояли с температурой. После этого я пять часов стояла ждала результат, но так и не получила его, потому что врач ушел в другое отделение, - рассказала корреспонденту уфимка Анастасия Ф.