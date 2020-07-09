Нищета в головах: какое место заняла Башкирия в рейтинге регионов с самым бедным населением

На днях аналитики РИА Рейтинг представили рейтинг регионов России по доле населения, живущей за чертой бедности. Они оценили соотношение доходов жителей к стоимости конкретного набора товаров и услуг в каждом регионе за 2019 год. Учитывали авторы исследования и различия в ценах в различных субъектах.

По данным РИА Рейтинг, еще в 2018 году доля россиян, зарабатывающих меньше прожиточного минимума, составляла 12,9% населения страны. В прошлом году этот показатель составил 12,3% или 18 млн человек.

САМЫЕ БЕДНЫЕ И БОГАТЫЕ РЕГИОНЫ

Исследователи отмечают, что самым «богатым» регионом страны можно назвать Ямало-Ненецкий автономный округ. Здесь за чертой бедности находятся 5,6% населения. Стоит отметить, что этот регион занимает верхние строчки в рейтингах социально-экономического развития и уровня зарплат за 2019 год.

Эксперты РИА Рейтинг также отмечают, что в некоторых регионах страны наблюдается значительное снижение доли жителей, живущих за чертой бедности. Проще говоря, уровень доходов населения растет быстрее, чем цены на основные, жизненно важные товары и услуги.

Так, в республике Тыва количество бедных сократилось почти на 5,5%. При этом такое значительное снижение не помогло Тыве покинуть последнее место рейтинга – это по-прежнему самый бедный регион России. Более чем на 1,5% сократилось число бедных также в Магаданской, Новосибирской, Мурманской областях и на Камчатке. Однако это не повлияло существенно на их позиции в рейтинге. Среди названных регионов лишь Магаданская область входит в число наиболее обеспеченных, занимая пятое место в рейтинге.

И так, топ-5 регионов, где меньше всего жителей, живущих за чертой бедности, выглядит так. Первое место занял Ямало-Ненецкий автономный округ, на второй позиции расположился Ненецкий автономный округ, третье место у Москвы, четвертое у Магаданской области, а замыкает топ-5 Чукотский автономный округ.

Первое место среди регионов, где больше всего бедных жителей, заняла республика Тыва. На второй строчке расположилась республика Алтай, на третьей Калмыкия, четвертое место у Ингушетии, а замыкает топ-5 Карачаево-Черкесская Республика.

Отмечают аналитики РИА Рейтинг и регионы, где за год увеличилась доля жителей за чертой бедности. Среди регионов, ухудшивших свои показатели, выделяется Бурятия – там бедных стало на 2,1% больше.

В других регионах, если рост числа бедных и происходил, то не превышал 0,6 процента – это Хакасия, Амурская и Брянская области и ряд других регионов.

ЧТО В БАШКИРИИ

Научный сотрудник БАГСУ, политолог Арсен Шаяхметов отмечает, что уже много лет между различными экспертами не утихают споры о том, как определять уровень бедности населения. Эксперты РИА Рейтинг оценили ее в 12 %, некоторые эксперты называют другие, более высокие цифры.

- Так или иначе, измерение бедности – это часто вопрос методики, - отмечает Арсен Шаяхметов.

Политолог подчеркивает, что в последние месяцы государство сделало акцент на поддержку бедных слоев населения. В Башкирии уровень бедности остался примерно на прежнем уровне, можно лишь отметить точечную работу по устранению крайней бедности. По этому параметру Башкирия частично улучшила свои позиции, также как Новосибирская и Свердловская области. Несмотря на некоторое снижение числа бедных в России, позиции регионов не претерпели существенных изменений, оставшись на примерно том же уровне. Например, в Башкирии и в 2018 году, и в 2019 году бедных было 12,1% населения.

- Напомним, средняя зарплата в Башкирии составляет 35,8 тысяч рублей, что ниже, чем средняя зарплата по России. Но данный рейтинг отводит республике место почти в «серединке» - 30 место. Корень бедности, на мой взгляд, не в кошельках и даже не в отсутствии рабочих мест. Он – в головах. Человек, стремящийся и трудолюбивый, всегда сможет построить что-то новое, - полагает Арсен Шаяхметов.