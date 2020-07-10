2020-07-10T09:48:33+03:00
Общество

Поплавать, но не утонуть: список обустроенных пляжей Уфы 2020

Рассказываем, где можно охладиться в летний зной в комфортных условиях
Зиля ЗИНУРОВА
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Фото: Рустем АХУНОВ
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В столицу после дождливого и прохладного июня пришла долгожданная жара. С начала этой недели столбик термометра не опускается ниже 20 градусов. А как уфимцам можно спрятаться от жары? Правильно, отправиться на прохладный и манящий своей свежестью берег водоема или реки.

Для того, чтобы уфимцы смогли быстро выбрать себе пляж для отдыха, редакция «КП-Уфа» подготовила для вас список официальных пляжей Уфы 2020 - девять мест в пяти районах города.

ДЕМСКИЙ РАЙОН.

Жители города могут посетить зону отдыха «Карьерное».

Вход на пляж платный – от 50 рублей. Бесплатно пляж могут посетить пенсионеры, инвалиды и дети до 5 лет.

Озеро находится на улице Новгородская в 1.3 километрах от автодороги. Режим работы: ежедневно с 9:00 до 22:00 без выходных.

Пляж расположен на песчаном берегу, на территории которого есть оборудованные игровая зона и зона для купания детей, есть волейбольная площадка, душ, кабинки для переодевания, шезлонги и зонты. Для отдыхающих на автомобилях предусмотрена парковка. За дополнительную плату (от 50 рублей) можно посетить кафе и баню, воспользоваться беседками и шатрами. Присутствует зона для рыбалки для любителей активного отдыха.

Инорс

В Калининском районе жители и гости столица могут отдохнуть сразу в трех пляжах Уфы 2020 на выбор. Это зоны отдыха, расположенные на озере Теплом:

«Гольфстрим»

Вход для взрослых 80 рублей, а детям до 5 лет бесплатно.

Зона отдыха расположена по адресу улица Георгия Мушникова, 13/4а. Режим работы: ежедневно с 12:00 до 22:00.

Фото: vk.com

Фото: vk.com

«Райский берег»

Стоимость входа на пляж – от 100 рублей. Оздоровительно развлекательный комплекс находится по адресу улица Сельская Богородская, 53 и работает круглосуточно каждый день.

Пляж «Песчаный» в акватории реки Уфы, расположенный по адресу улица имени Фронтовых Бригад, 25/1.

Вход на пляж начинается от 40 рублей для инвалидов и пенсионеров и 80 рублей для взрослого человека, проведение мероприятий – 100 рублей. Парковка обойдется в 100 рублей. Пляж работает ежедневно с 11:00 до 23:00.

Все зоны оборудованы для комфортного отдыха и времяпрепровождения посетителей. На территории пляжей есть душевые кабины, для комфортного отдыха можно взять лежаки, зонтики.

На пляжах за дополнительную плату можно арендовать мангалы или банкетные столы, беседки, покататься на водных аттракционах, поиграть в волейбол и бадминтон, сходить в баню и сауну, посетить кафе и рестораны. На территории функционирует игровая детская зона. Имеются камеры хранения, авто и вело-парковки. Пляжи оборудованы туалетами и урнами для мусора.

КИРОВСКИЙ РАЙОН

На левом берегу реки Белой для гостей и жителей республики уже который год функционирует пляж «Солнечный».

Фото: ufacity.info

Фото: ufacity.info

Расположен он напротив Монумента Дружбы, остановка «Школьная» по улице Зои Космодемьянской в сторону реки.Вход на пляж свободный. Посетить пляж можно с 10:00 до 22:00 ежедневно.

Само название пляжа указывает, что он находится на солнечном берегу. А помочь избежать солнечного удара и комфортно позагорать смогут шезлонги и зонтики, расположенные на всей территории пляжа. Помимо этого, отдыхающие могут воспользоваться душем, туалетами, кабинками для переодевания, оборудованными зонами для игр и купания детей и для проведения активного отдыха. Для сохранения чистоты пляжа по территории располагаются урны. Есть парковка.

Если желаете перекусить, то на пляже в этом году работает кафе, предлагающее посетителям прохладительные напитки.

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

В Сипайлово гостей ждут два полностью оборудованных пляжа.

«Сипайловское Сочи», расположенный на улице Набережная напротив дома №28.

Вход на пляж платный, начинается от 35 рублей. Режим работы пляжа – ежедневно с 10:00. В шаговой доступности от пляжа «Сипайловское сочи» работает банный комплекс.

«Берег Солнца», находящийся по адресу улица Набережная 9к2.

Пляж работает с 10:00 до 22:00 без выходных. Оплата с человека – 70 рублей за вход.

Оба пляжа представляют собой песчаный берег, на котором расположены шезлонги, зонты, кабинки для переодевания и душ. По всей территории расставлены урны, оборудованы туалеты.Пляжи полностью приспособлены для посещения с детьми, для проведения активного отдыха и развлекательных мероприятий. За дополнительную плату можно воспользоваться различными услугами пляжных комплексов.

Фото: vk.com

Фото: vk.com

Всеми любимый пляж озера «Кашкадан» на сегодняшний день находится на реконструкции.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

В Затоне оборудованы два пляжа Уфы 2020 а на берегу реки Белой:

Пляж «Затон», расположенный на территории стадиона «Водник». Добраться можно на автобусе до остановки «Улица Пожарского», далее свернуть в сторону улицы Пожарского. У дома № 279 повернуть налево в сторону улицы Союзной до дома № 6/2.

График работы пляжа с 10:00 до 22:00 без перерывов и выходных.

«Ак Яр»

Это новый пляж, который ввели в эксплуатацию в этом году. Добраться до него можно по улице Ахметова, повернув направо в сторону реки у дома № 9 либо повернуть на улицу Большая Береговая до дома № 4.

Пляж ждет отдыхающих с 10:00 до 22:00 ежедневно.

Оба пляжа – это песчаное побережье с огороженной буйками зоной для купания взрослых и детей. На территории расположены шезлонги, кабинки для переодевания, урны, есть биотуалет и парковка для автомобилей. На пляже «Затон» оборудована волейбольная площадка и работает летнее кафе.

На всех официальных пляжах Уфы 2020 круглосуточно дежурят спасатели, готовые сразу прийти на помощь. Только за среду, 9 июля, по данным Управления гражданской защиты Уфы, из воды было спасено 11 человек, 4 из которых дети.

Все перечисленные пляжи прошли проверку и работают в полноценном режиме с соблюдением всех требований безопасности.

Мы призываем всех жителей и гостей столицы соблюдать правила поведения на воде и отдыхать только на официальных пляжах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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