2020-07-08T20:30:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Башкирии на 9 июля 2020 года: у 33 сотрудников УМПО обнаружили коронавирус

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на утро 9 июля 2020 года
Яна БАЗЕКИНА
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Число выздоровевших продолжает стремительно растиЧисло выздоровевших продолжает стремительно растиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией с эпидемией коронавируса в Башкирии и публиковать последние актуальные новости. Так, по состоянию на утро 9 июля, в республике зарегистрировано 5731 случай заболевания COVID-19 (+45 за прошедшие сутки), при этом активных случаев болезни – 2106. 1701 человек с легкой и бессимптомной формой болезни находятся на амбулаторном лечении, а еще 405 – в стационарах.

В Минздраве Башкирии рассказали, в каких районах и городах есть ковидные пациенты. В этот список вошли республиканский клинический инфекционный госпиталь в Уфе, ГКБ №8, ГКБ Демского района, ГКБ №5, ГКБ №18, РКБ №2, ГКБ №13, клиника БГМУ, а также городские больницы в Нефтекамске, Белебее, Салавате, Белорецке, Бирске, Кумертау, Сибае, и Октябрьском. Также пациенты с подтвержденным коронавирусом проходят лечение в Туймазинской, Чишминской, Федоровской, Баймакской, Большеустьинской, Дюртюлинской, Акъярской, Аскаровской, Бакалинской, Благовещенской и Исянгуловской центральных районных больницах.

Фото: Яндекс

Фото: Яндекс

Что касается числа выздоровевших, то оно увеличилось на 157 человек – от коронавируса излечились 3520 жителей Башкирии. А вот число жертв вируса осталось неизменным – 19 человек.

- Число случаев внебольничных пневмоний также увеличилось на 227 и достигло 11141 человек, - добавили в ведомстве здравоохранения. – Выписалось с аналогичным диагнозом еще 107 пациентов.

33 СОТРУДНИКА УМПО ЗАБОЛЕЛИ КОРОНАВИРУСОМ

33 сотрудника оборонного завода в Уфе заразились коронавирусом, при этом двое человек находятся в больнице, остальные лечатся дома, находясь на самоизоляции. Всего с начала эпидемии на предприятии перенесли опасный вирус 77 человек, из которых 44 уже вернулись к работе. При этом тяжелой формы и подключения к ИВЛ удалось избежать, благодаря своевременному решению руководства УМПО отправить на самоизоляцию всех пожилых работников и тех, у кого имеются хронические заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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