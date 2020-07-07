Она была самым светлым человеком: женщина из Башкирии трагически погибла в машине сына

Стали известны подробности смертельной аварии, которая произошла вчера 6 июля в Хайбуллинском районе. Как ранее сообщала «КП – Уфа», на автодороге Юлдыбаево-Акъяр-Сара 38-летний водитель на «девятке» вылетел в кювет. В салоне находилась его 57-летняя мама, которая скончалась в больнице от полученных травм.

СНАЧАЛА ВЪЕХАЛ В ИНОМАРКУ, ЗАТЕМ В КЮВЕТ

Как пояснил собственный источник в правоохранительных органах, автомобилист с признаками алкогольного опьянения не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где совершил касательное столкновение с «Рено Дастер», за рулем которого находился 25-летний житель Оренбургской области. После этого «девятка» на скорости вылетела в кювет, где перевернулась.

Водитель сначала въехал в иномарку, затем вылетел в кювет

Водитель от прохождения медицинской экспертизы на месте ДТП отказался. По предварительным данным, он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Источник пояснил, что у автомобилиста взят анализ на ХТИ (это анализ мочи, позволяющий выявить в организме наркотические и психотропные вещества и продукты их распада).

СКОРБИТ ВСЕ СЕЛО

Погибшей в аварии оказалась 57-летняя Фардия И. На момент приезда скорой несчастная была еще жива. Женщину увезли в больницу, но она скончалась на операционном столе – травмы оказались сильнее.

По Фардие скорбит все село Акъяр, где жила погибшая. Она была доброй, честной, отзывчивой и активной жительницей села. Всегда участвовала в различных мероприятиях, танцевала башкирские танцы на праздниках.

Фардия всегда участвовала в различных мероприятиях, танцевала башкирские танцы на праздниках.

У нее осталось двое сыновей – старший Айбулат, что был за рулем, и младший Ильназ, которому требуется медицинская помощь.

- Айтуган, Ильназ! Печальная новость нас потрясла. Искренне скорбим вместе с вами. Она была самым светлым человеком! – пишут сельчане.

В отношении сына погибшей возбуждено уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде.

"Комсомольская правда" приносит искренние соболезнования родным и близким погибшей.