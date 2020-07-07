2020-07-07T13:56:13+03:00
Происшествия

Она была самым светлым человеком: женщина из Башкирии трагически погибла в машине сына

Семья попала в серьезное ДТП на трассе
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Сын погибшей находится под подпиской о невыездеСын погибшей находится под подпиской о невыезде
Изменить размер текста:

Стали известны подробности смертельной аварии, которая произошла вчера 6 июля в Хайбуллинском районе. Как ранее сообщала «КПУфа», на автодороге Юлдыбаево-Акъяр-Сара 38-летний водитель на «девятке» вылетел в кювет. В салоне находилась его 57-летняя мама, которая скончалась в больнице от полученных травм.

СНАЧАЛА ВЪЕХАЛ В ИНОМАРКУ, ЗАТЕМ В КЮВЕТ

Как пояснил собственный источник в правоохранительных органах, автомобилист с признаками алкогольного опьянения не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где совершил касательное столкновение с «Рено Дастер», за рулем которого находился 25-летний житель Оренбургской области. После этого «девятка» на скорости вылетела в кювет, где перевернулась.

Водитель сначала въехал в иномарку, затем вылетел в кювет

Водитель сначала въехал в иномарку, затем вылетел в кювет

Водитель от прохождения медицинской экспертизы на месте ДТП отказался. По предварительным данным, он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Источник пояснил, что у автомобилиста взят анализ на ХТИ (это анализ мочи, позволяющий выявить в организме наркотические и психотропные вещества и продукты их распада).

СКОРБИТ ВСЕ СЕЛО

Погибшей в аварии оказалась 57-летняя Фардия И. На момент приезда скорой несчастная была еще жива. Женщину увезли в больницу, но она скончалась на операционном столе – травмы оказались сильнее.

По Фардие скорбит все село Акъяр, где жила погибшая. Она была доброй, честной, отзывчивой и активной жительницей села. Всегда участвовала в различных мероприятиях, танцевала башкирские танцы на праздниках.

Фардия всегда участвовала в различных мероприятиях, танцевала башкирские танцы на праздниках.

Фардия всегда участвовала в различных мероприятиях, танцевала башкирские танцы на праздниках.

У нее осталось двое сыновей – старший Айбулат, что был за рулем, и младший Ильназ, которому требуется медицинская помощь.

- Айтуган, Ильназ! Печальная новость нас потрясла. Искренне скорбим вместе с вами. Она была самым светлым человеком! – пишут сельчане.

В отношении сына погибшей возбуждено уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде.

"Комсомольская правда" приносит искренние соболезнования родным и близким погибшей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Летом у зараженных коронавирусом инфекция может протекать иначе – Минздрав Башкирии
Житель Башкирии выиграл внедорожник за участие в голосовании по поправкам в Конституцию
Прокуратура Башкирии обжалует «чрезмерно мягкий» приговор за злоупотребление полномочиями экс-главе района
Ректоры ведущих вузов Башкирии рассказали, как в этом году пройдет приемная кампания
Элвин Грей получил штраф за нарушение самоизоляции: что конкретно нарушил артист
В Башкирии водитель скончался в больнице после ДТП со спецмашиной, наносящей разметку
В Башкирии суд вынес приговор мужчине, который утопил своего приятеля и не признавался в этом четыре года
«Грубые нарушения в работе»: в Уфе прокуратура прикрыла частный детский сад
Следователи проверят обстоятельства гибели девочки в банном комплексе в Башкирии
За сутки в Башкирии коронавирусом заразилось 48 человек
В Уфе пройдут «просительно-рекомендательные» рейды по соблюдению масочного режима
В Башкирии «девятка» вылетела в кювет: мать водителя скончалась в больнице
В мэрии Уфы произошло кадровое назначение
В Уфе арендованные самокаты оказались в комиссионном магазине
Власти огласили дату открытия набережной реки Белой в Уфе
В Башкирии школьнику аннулировали результаты ЕГЭ по русскому языку
Спасатель из Башкирии за день вытащил из воды пятерых человек
Прокурор Башкирии запросил 18 лет лишения свободы для матери, убившей годовалого ребенка
В Уфе коммунальщики отказались выходить на работу из-за урезания зарплаты
На уфимском пляже подросток показывал ножевые приемы и случайно ранил мужчину
Верховный суд Башкирии оправдал нескольких участников пикета в поддержку смертельно больного 19-летнего парня