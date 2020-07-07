«Купила машину совсем недавно, радовалась»: на трассе в жуткой аварии погибла молодая мать

Накануне в Башкирии произошла жуткая авария, в которой погибла молодая женщина. Напомним, все произошло около 10 утра в Баймакском районе: на автодороге Магнитогорск-Ира «Киа Спектра » вылетела на встречную полосу и на полном ходу врезалась в УАЗ «Патриот». От удара внедорожник выбросило за обочину, оба автомобиля искорежило. На помощь бросились очевидцы – они вызвали спасателей и дорожную полицию, но было слишком поздно. Водитель иномарки скончалась на месте от полученных травм, а супружеская пара из отечественного внедорожника получила ушибы и переломы. Их доставили в ближайшую больницу. По факту смертельной аварии начато разбирательство: сотрудники ГИБДД выясняют причины, условия и обстоятельства происшествия.

- Мы как раз ехали за «Киа» по трассе. Два раза машина выходила на обгон в запрещенном месте. Два раза удача была на ее стороне, а в третий уже не повезло. Страшная картина, все никак не могу успокоиться, - с ужасом вспоминает очевидица аварии Ильгиза С.

- Мы тоже это всё видели, очень страшно. Не могу успокоиться до сих пор, слёзы душат. Жалко всех, - скорбит другая свидетельница ДТП Ольга Н.

От дорогой иномарки осталась лишь груда искореженного металла

- Каждый день аварии, куда же так спешат все, сами гибнут, других подставляют. Всех ведь нас ждут дома родные, почему же так все на авось? Соболезнования всем родным погибшей, крепитесь... – сокрушается Лара К.

СЫНА БУДУТ ВОСПИТЫВАТЬ БАБУШКА И ДЕДУШКА

Погибшей в аварии оказалась 35-летняя жительница Сибая Люция К. Как рассказала близкая подруга женщины Леся Л., Люция совсем недавно купила автомобиль и гордилась своей покупкой.

- В апреле она купила автомобиль, так радовалась, что, наконец-то получилось! Ездила она по городу хорошо, мы вместе катались, уверенно вела себя за рулем. В тот день Люция поехала по делам в Баймак. Может, торопилась или еще что – выехала на встречную на обгон, а там… Очень жаль, в голове не укладывается, что моей светлой доброй девочки больше нет в живых.

Как рассказала подруга, у Люции был собственный небольшой бизнес – магазин одежды в местном торговом центре. Женщина в одиночку, без мужа воспитывала десятилетнего сына. Сейчас за мальчиком будут присматривать ее родители, а сам ребенок не может поверить, что его любимой мамы больше нет.

- Очень сильная, смелая, целеустремленная была. Обожала заниматься спортом, а какая красивая, тонкая – одно загляденье. Все ее любили и уважали, потому что Люция никогда не проходила мимо, если требовалась ее помощь. Таких, как она, очень мало, - не может сдержать своих эмоций Леся Л.

Похоронят Люцию сегодня, 7 июля в родном селе Бурибай. На похороны безутешным родителям помогли собрать друзья и соседи, но семье все равно требуется помощь, потому что у Люции остался маленький сын, а родители уже пенсионеры.

Если вы хотите помочь семье молодой погибшей женщины, вы можете внести посильный вклад на карту 2202 2006 1176 4513 (получатель Зифа Кусакаева, мама Люции).

«КП-Уфа» приносит соболезнования семье погибшей.