2020-07-06T18:40:26+03:00
Общество

Жители Башкирии получат льготную ипотеку под 3,99% годовых

ПСБ Банк и правительство республики заключили соглашение о сотрудничестве
Алексей КУЗНЕЦОВ
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Председатель ПСБ Петр Фрадков и глава Башкортостана Радий Хабиров провели рабочее онлайн-совещание. Они обсудили несколько актуальных вопросов региональной повестки. В частности, участие банка в инвестиционных программах, государственно-частные проекты, а также финансирование жилищного строительства и поддержку малого и среднего бизнеса.

- В ходе пандемии коронавируса мы приняли беспрецедентные меры по повышению устойчивости экономики и бизнеса. Работа с ПСБ нам очень интересна, тем более что деловая активность в республике вновь набирает обороты. Уверен, мы найдем точки приложения совместных усилий, - сказал Радий Хабиров.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По итогам переговоров стороны заключили соглашение о сотрудничестве в сфере социально-экономического развития Башкортостана. В ПСБ обещали поддержать значимые проекты республики. В числе приоритетных направлений - развитие предпринимательства, льготного ипотечного кредитования, улучшение инвестиционного климата, а также реализация национальных проектов, в сопровождении которых у ПСБ накоплен значительный опыт.

- Башкортостан и Промсвязьбанк связывают давние партнерские отношения. Достигнутые договоренности позволят решить жилищные вопросы большому количеству людей. ПСБ присутствует в республике с 2006 года и является опорным банком для крупных предприятий из различных отраслей экономики, оборонно-промышленного комплекса, компаний сектора МСБ, активно работает с частными лицами. Повышая доступность финансирования как для бизнеса, так и для населения, мы заинтересованы в дальнейшем расширении областей и возможностей для сотрудничества, – пояснил Петр Фрадков.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ПСБ обещали поддержать инвестиционную программу республики и содействовать повышению качества жизни населения Башкирии. В частности, стороны договорились о реализации программы льготного ипотечного кредитования в рамках социально-экономической поддержки жителей республики. В банке снизят процентную ставку по «Семейной ипотеке» до 3,99% годовых. Она будет действовать на покупку нового жилья и ставку рефинансирования для сотрудников бюджетных организаций, получающих зарплату на карты ПСБ. Для остальных клиентов ставка составит 4,5%.

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