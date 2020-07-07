2020-07-06T13:51:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Башкирии, последние новости на 7 июля: ежедневный прирост заболевших не снижается уже три недели

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Башкирии на 7 июля
Яна БАЗЕКИНА
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Горожанам по-прежнему не рекомендуют появляться без масок в общественных местахГорожанам по-прежнему не рекомендуют появляться без масок в общественных местахФото: Алексей БУЛАТОВ
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«Комсомолка» продолжает следить за развитием ситуации с эпидемией коронавируса в регионе. Так, по последним данным минздрава Башкирии, в республике насчитывается 5638 заболевших COVID-19 (+47 новых случаев за последние сутки).

—Сейчас на стационарном лечении находятся 412 человек, 32 их них — в тяжелом состоянии. Еще 1817 — на амбулаторном лечении с легкой или бессимптомной формой заболевания, — отметил глава ведомства Максим Забелин.

Еще 4 пациента с полным выздоровлением выписались из больниц домой, таким образом, число вылечившихся в регионе достигло 3304 человек. А вот число жертв опасной инфекции в минувшую пятницу увеличилось до 19. Новой жертвой коронавируса стал 65-летний мужчина-гипертоник из Белебеевского района.

Фото: Яндекс

Фото: Яндекс

«СИТУАЦИЯ СТАБИЛЬНАЯ, НО НЕ МЕНЯЕТСЯ В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ»

Во время очередного оперативного заседания в правительстве Башкирии Радий Хабиров выразил обеспокоенность тем фактом, что уже несколько недель подряд в республике число зараженных остается примерно на одном уровне и не идет на спад. Плато эпидемии в регионе однозначно затянулось.

- По показателям Роспотребнадзора мы уже можем переходить во вторую фазу снятия ограничений. Но нас очень смущает тот факт, что уже 22-23 день ситуация стабильная и не меняется в лучшую сторону. Как мы остановились на суточном показателе в 45-55 зараженных, так дальше и идем. Эти цифры говорят о том, что мы стабилизировали ситуацию, но из-за развития инфекции число заболевших так и не снижается, - заявил Радий Хабиров.

Также глава региона подчеркнул, что больницы в Башкирии стремительно заполняются. Только в новом инфекционном госпитале, который недавно открыли в селе Зубово, уже находится 201 ковидный пациент, и заполняемость продолжает расти.

— Если так и дальше пойдет, через несколько дней больница будет полностью заполнена, что меня пугает, — отметил Хабиров, поручив главам муниципалитетов срочно провести заседания оперативных штабов и донести до подчиненных - эпидемия не закончилась и расслабляться нельзя.

В УФУ ВОЗВРАЩАЮТСЯ МЕДИКИ ИЗ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССИИ

Также глава Башкирии рассказал, что в Уфу вернулась группа медиков из Карачаево-Черкессии, которая три недели отработала в «грязных» зонах (непосредственно с ковидными пациентами – Ред.). Радий Хабиров поручил достойно встретить «героев нашего времени», а также проработать вопрос об их поощрении и награждении за достойную работу.

- За 3 недели в Карачаево-Черкессии наши врачи ежедневно консультировали по 120 пациентов, корректировали схемы лечения. Специалисты из Башкирии читали лекции для сотрудников местных больниц по профилактике, диагностике и лечению коронавируса, работали в «красной зоне», подсказывали, как лучше сделать «шлюзы» между «чистой» и «грязной» зонами. За время работы наших медиков число пациентов с Сovid-19 в Карачаево-Черкесской республиканской клинике уменьшилось с 276 до 42 человек. Сейчас наши врачи немного отдохнут и снова на работу, в свои поликлиники и больницы. Нам всем расслабляться ни в коем случае нельзя, - рассказал Хабиров у себя на странице в социальных сетях.

В БАШКИРИИ СНОВА ПЕРЕНЕСЛИ ОТКРЫТИЕ ДЕТСКИХ САДОВ И ЛАГЕРЕЙ

Из-за сложной ситуации с коронавирусом власти Башкирии приняли решение вновь отложить открытие детских лагерей, включая оздоровительные учреждения и пришкольные лагеря, а также детские сады. Напомним, что ранее открытие детских лагерей неоднократно переносилось, и в последний раз было решено, что первых воспитанников учреждения примут уже 15 июля, но теперь дату снова перенесли на неопределенный срок.

- В текущей ситуации мы не видим оснований открывать сейчас детские лагеря и детские сады. Следующий срок рассмотрения мы ставим для себя на 15 июля. Родителям это тоже надо объяснять, - добавил Радий Хабиров.

Напомним, что при заезде в лагерь ребенку не нужно будет сдавать анализ на коронавирус. Достаточно будет справки от участкового педиатра о том, что ребенок здоров и не имел контактов с инфицированными за последние три дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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