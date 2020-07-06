2020-07-05T18:48:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Башкирии, последние новости на 6 июля: вернувшиеся из Китая туристы не попадут в обсерваторы

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Башкирии на 6 июля
Эльвина АПАРИНА
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Туристам лишь вручили постановление Роспотребнадзора по РБ об обязательном соблюдении двухнедельного режима самоизоляции.Туристам лишь вручили постановление Роспотребнадзора по РБ об обязательном соблюдении двухнедельного режима самоизоляции.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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«КПУфа» продолжает следить за ситуацией по распространению коронавирусной инфекции в республике. Так, по состоянию на утро 6 июля 2020 года коронавирус обнаружен у 5591 человека (+48 за последние 24 часа).

За сутки по выздоровлению выписаны 40 человек. Таким образом, количество выздоровевших от ковида за все время пандемии достигло 3276 человек. От опасной инфекции скончались 19 человек, последний – накануне, ему было 65 лет.

Свыше 1500 человек лечатся дома – у них болезнь протекает в легкой форме.

Всего с начала эпидемии в Башкирии проведено 424 675 исследований на ковид, обследовано 406 273 человек. За сутки также врачи выявили 61 случай внебольничной пневмонии, все пациенты сдали анализы на ковид.

ФОТО: Яндекс

ФОТО: Яндекс

ВЕРНУЛИСЬ ТУРИСТЫ ИЗ КИТАЯ

Тем временем в аэропорту «Уфа» приземлился рейс с туристами из Китая.Воздушное судно «Аэрофлота» привезло в Башкирию 41 человека из Шанхая, 17 из них – жители Башкирии.

Самолет сначала прибыл в Москву, а затем направился в столицу Башкирии. Вместе с жителями республики в Уфе приземлились жители Татарстана, Удмуртии, Челябинской и Самарской областей, Пермского края. Их на специальных автобусах увезли по регионам.

В обсерваторы пассажиров не отправят – им лишь вручили постановление Роспотребнадзора по РБ об обязательном соблюдении двухнедельного режима самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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