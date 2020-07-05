«Жену пичкают уколами второй день»: на трассе в Башкирии трагически погиб молодой отец

Стала известна личность погибшего в серьезной аварии на трассе М-5 в Башкирии возле Кандров. Им оказался 30-летний житель Туймазинского района республики Азамат А.

Как ранее сообщала «КП – Уфа», ДТП произошло вчера днем 4 июля – на 1341-ом километре федеральной трассы столкнулись ВАЗ-2110, за рулем которого находился Азамат, и Hyundai Cretа, которым управлял 35-летний житель Челябинска. Удар был такой силы, что в конечном итоге отечественная легковушка вылетела в кювет и перевернулась – Азамат скончался от травм на месте происшествия.

Удар был такой силы, что в конечном итоге отечественная легковушка вылетела в кювет и перевернулась – Азамат скончался от травм на месте происшествия.

ЕЩЕ БЫЛ ЖИВ

Как рассказали «КП – Уфа» местные жители и очевидцы аварии, на момент приезда медиков Азамат был еще жив.

- Он после аварии больше часа лежал, его не забрали вовремя, так как аппарат не работал, которым пульс проверяют. Подумали, что помочь ему нечем уже и много времени потеряли. Так бы, может, спасли, - рассказала корреспонденту местная жительница.

У Азамата осталась трехлетняя дочь и 23-летняя супруга. В прошлом году его жена потеряла свою мать, а теперь любимого человека. Молодые люди поженились в 2016 году, 8 марта 2017 года у них родилась красавица-дочка.

- Были красивой парой. Азамат всегда за семью держался – все для дочери, все для жены, - говорят друзья.

- Жену пичкают уколами второй день, ей очень плохо, - рассказывают близкие.

КАК ПРОИЗОШЛА АВАРИЯ, НИКТО НЕ ЗНАЕТ

Родные и близкие сейчас гадают – как именно произошла авария.

- Кто-то говорит лоб в лоб столкнулись, а у второй машины, якобы регистратор потерялся во время аварии, кто-то говорит, что у Азамата машина была неисправной, - говорит собеседница.

Сейчас родственники ищут человека, у которого могла бы быть запись с видеорегистратора.

В ГИБДД по факту данной аварии начато разбирательство.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего.