Коронавирус в Башкирии, последние новости на 5 июля: в регионе резко возросло количество пациентов с внебольничной пневмонией

В Башкирии по данным минздрава на утро, 5 июля, коронавирус обнаружили еще у 46 пациентов. Всего за время пандемии в республике COVID-19 подтвердили у 5543 человек. На сегодняшний день в больницах остаются 383 человека, из которых 26 в тяжелом состоянии, а семеро находятся на ИВЛ.

В то же время в регионе 1793 пациента с подтвержденным коронавирусом находятся на амбулаторно лечении – у них наблюдается легкая форма заболевания.

Минздрав Башкирии сообщает, что за последние сутки из больниц республики с полным выздороволением выписались 46 человек. Всего же за время эпидемии коронавируса в регионе опасной инфекцией переболели и выписались из стационаров 3262 человека.

По официальным данным новых смертельных случаев в республике не зафиксировано. Всего за время пандемии в Башкирии от коронавируса умерли 19 человек.

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По состоянию на 5 июля, в Башкирии зарегистрировано 213 новых случаев внебольничной пневмонии. По данным министерства здравоохранения республики с полным выздоровлением выписались 95 пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония». Статистику смертности от этой болезни с начала пандемии коронавируса в регионе никогда не озвучивали.

Как отмечают в минздраве Башкирии, всех пациентов с внебольничной пневмонией обследуют на коронавирус. Всего за сутки в Башкирии анализы на COVID-19 взяли у 4756 человек.