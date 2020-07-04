Коронавирус не помеха: как будут работать детские лагеря в Башкирии летом 2020

В Башкирии уже почти прошло наполовину лето, и школьники изнывают от скуки в душных квартирах, пока их родители на работе. Кому-то повезло, и их на лето отправили к бабушке в деревню, кто-то выбирается на выходных за город, но большинство ребят проводят каникулы в гаджетах и соцсетях.

Многие с нетерпением ждут открытия детских оздоровительных и пришкольных лагерей, ведь из-за эпидемии коронавируса сначала заезды отложили до 15 июня, потом до 1 июля, а на одном из оперативных совещаний в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров призвал «не брать грех на душу» и перенести открытие еще на пару недель.

- Я много раз говорил: если Роспотребнадзор говорит не надо – значит, не надо, потому что если произойдет вспышка коронавируса, это будет результат вплоть до уголовного преследования, - заявил тогда Радий Хабиров.

Впрочем, когда власти Башкирии приняли решение об очередном смягчении режима самоизоляции, одним из пунктов значилось открытие детских оздоровительных, пришкольных лагерей, а также лагерей труда и отдыха уже начиная с 15 июля.

В этом году лагеря будут заполнены всего на 50%, чтобы избежать массового скопления людейФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

АНАЛИЗ НА КОВИД НИКТО ТРЕБОВАТЬ НЕ БУДЕТ

В министерстве образования и науки Башкирии заявили, что в этом году далеко не все лагеря республики будут открыты. В 2020 году в детской оздоровительной кампании намерено участвовать 271 учреждение оздоровления и отдыха (полный список работающих лагерей можно посмотреть на официальном сайте ведомства), которые готовы принять около 94 тысяч детей и подростков.

При этом коронавирус все же внес свои поправки в работу лагерей: в этом году все они будут работать в закрытом режиме – по две смены продолжительностью 21 день. Никаких родительских дней и других массовых мероприятий также не будет, так что стоит заранее объяснить ребенку, что придется попрощаться на три недели. Также по требованию регионального Роспотребнадзора, лагерь может быть заполнен всего лишь на 50% - опять же, чтобы избежать массового скопления людей. При этом все учреждения должны быть обеспечены обеззараживателями воздуха, бесконтактными термометрами и дезинфицирующими средствами, а в штате должен быть хотя бы один медицинский работник.

Что касается анализа на коронавирус, то его будут сдавать только сотрудники самого лагеря. Детям при поступлении нужно будет только предъявить традиционную справку об отсутствии каких-либо заболеваний (действительна в течение 10 дней после получения) и справку об отсутствии контактов с заболевшими ковидом и другими инфекционными заболеваниями (действительна в течение трех дней). Обе справки можно получить у участкового педиатра в поликлинике по месту жительства. Также в некоторых лагерях могут потребовать прививочный сертификат ребенка.

- Дети анализы на COVID-19 сдавать не должны. По рекомендациям федерального Роспотребнадзора, такой анализ сдают только работники загородного лагеря. На эту процедуру выделены региональные средства, - уточнила замминистра образования Башкирии Инесса Косолапова.

ТОП-5 ПОПУЛЯРНЫХ ДЕТСКИХ ЛАГЕРЕЙ В БАШКИРИИ В 2020 ГОДУ

ДОЛ «Звездочка»

Где: 30 км от Уфы, поселок Юматово

Возраст: от 6 до 16 лет

Питание: пятиразовое

Цена: 36000 рублей (полная смена в 21 день)

Детский оздоровительный лагерь «Звездочка» расположился неподалеку от Уфы, в санаторно-курортной зоне Юматово. Для детей предлагается обширная развлекательная и познавательная программа: 3D-моделирование, обучение азам журналистики и бизнеса, робототехника, хореография, театральный кружок и языковые курсы. В пятиразовое питание входят блюда из экологически чистых фермерских продуктов, а вода добывается из артезианских скважин. Также в лагере организовано круглосуточное медицинское обслуживание и страхование от несчастных случаев.

Фото: ДСОЛ "Звездочка"

Путевки на 3 заезд с 17 июля по 6 августа уже разобраны, поэтому стоит поторопиться – открыта запись на 4 заезд с 9 - 29 августа. Цена путевки – 36000 рублей. Если родители ранее приобрели путевку для ребенка на 2 заезд, то ее можно обменять на 4 или вернуть деньги в полном объеме.

ДОЛ «Зарница»

Где: 60 км от Уфы, Благовещенский район

Возраст: от 6 до 17 лет

Питание: пятиразовое

Цена: 25868 рублей (полная смена в 21 день)

Детский оздоровительный лагерь «Зарница» находится в природоохранной зоне в 60 километрах от Уфы, в Благовещенском районе. Здесь большое внимание уделяется физическому развитию и активному отдыху, поэтому на территории лагеря обустроено футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадка, два бассейна, беговая дорожка, батут, а также клуб с актовым залом, кружки, библиотека и танцевальная площадка для вечерних дискотек. Также в обязательные условия входит полное круглосуточное медицинское обслуживание и страхование от несчастных случаев.

Фото: ДОЛ "Зарница"

График заездов: 1 смена начинается с 14 июля и продлится до 3 августа , 2 смена – с 6 по 26 августа. Цена путевки составляет 25868 рублей, но на сайте лагеря сообщается, что если приобрести путевку до 14 июля, то обойдется она на тысячу дешевле - 24868 рублей.

ДОЛ-санаторий имени А. П. Чехова

Где: 166 километров от Уфы, Альшеевский район

Возраст: от 6 до 16 лет

Питание: пятиразовое

Цена: от 20900 до 23900 рублей.

Главным своим достоинством детский оздоровительный лагерь-санаторий им. А. П. Чехова называет уникальный воздух с высокой естественной ионизацией – а все за счет окружения реликтовых сосен и лиственниц. Прибавьте сюда супер-полезный кумыс степных кобылиц, уникальную минеральную воду «Чеховскую» (по составу не уступает водам Карловых Вар!), а также пятиразовое питание из фермерских продуктов, разработанное диетологами.

Фото: Детский лагерь-санаторий им. А.П.Чехова

Оздоровительная программа лагеря-санатория включает в себя аппаратную физиотерапию (УФО, электрофорез, дарсонваль) массаж, лечение кумысом и т.д. Но и скучать детям не придется: для них будут организованы различные мастер-классы, тренинги и интеллектуальные шоу, познавательные экскурсии, походы, рыбалка, верховая езда, дискотеки и песни под вечерний костер.

1 смена продлится с 13 июля по 2 августа, а 2 смена – с 5 по 25 августа. Цена путевки зависит от выбранной программы: санаторная путевка – 23500, оздоровительная путевка – 20900, а стоимость музыкальной смены – 23900 рублей.

ДОЛ «Восход»

Где: 20 км от Уфы, деревня Лекаревка

Возраст: 6-17 лет

Питание: пятиразовое

Цена: 38000 рублей.

Детский оздоровительный лагерь «Восход» находится совсем недалеко от Уфы, в деревне Лекаревка. Своими преимуществами лагерь называет близость к природе, особое отношение к безопасности и здоровью воспитанников. На территории лагеря есть концертный комплекс, крытый бассейн, спортивная площадка, крытый спортзал, кинозал, зал настольных игр, водные аттракционы, веломобили, подвесной парк, лазертаг и детский городок.

Фото: ДОЛ "Восход"

Первых воспитанников лагерь готов принять с 14 июля, смена продлится до 3 августа. 2(4 ) смена – с 4 по 24 августа. Цена путевки составляет 38000 рублей.

ДОЛ «Молодежный»

Где: 35 км от Уфы, село Вотикеево

Возраст: 6-17 лет

Питание: пятиразовое

Цена: 27300 рублей.

Фото: ДОЛ "Молодежный"

Детский оздоровительный лагерь «Молодежный» предлагает своим воспитанникам трансфер до лагеря и обратно, круглосуточную охрану и медицинское обслуживание (есть и процедурная, и два изолятора), пятиразовое питание (включает и мясо, и рыбу, и птицу, и овощи-фрукты, и йогурты). Для развлечений и активного отдыха детей представляется концертный зал, футбольное поле, волейбольная площадка, тренажерный зал, игровые площадки, бассейн. Работают различные кружки и тренинги.

1 смена начинается с 13 июля и продлится до 2 августа, 2 смена – с 4 по 24 августа. Стоимость путевки – 27300 рублей.