«Президент ТПП РБ Тимур Хакимов: «Для республики очень важно возобновить выставочную деятельность»

Оператором форума урбанистики, организованного по новым стандартам безопасности Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI), стала Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан. Всем участникам было предложено сдать экспресс-тест на COVID-19. При входе в конгресс-холл «Торатау», где развернулась работа десяти рабочих секций, участники прошли через специальный дезинфицирующий шлюз, предоставленный партнерами мероприятия.

«С дезинфекцией у нас полный порядок! В обязательном порядке учли рассадку спикеров с соблюдением социальной дистанции. Всем участникам форума раздали специальные средства индивидуальной защиты, — отметил президент Торгово-промышленной палаты Башкирии Тимур Хакимов. — Предусмотрели заблаговременную регистрацию онлайн и заранее подготовили бейджи. Одна из особенностей форума — цифровые рекламные материалы, использование которых поможет исключить лишние контакты с предметами. Здоровье и безопасность людей всегда были и остаются одной из главных задач выставочной индустрии нашей республики. У нас существуют надежные стандарты в области охраны здоровья и техники безопасности, и мы можем усилить эти меры».

В период пандемии коронавируса Башкортостан подтвердил статус одного из ведущих регионов России и лидерские позиции благодаря системному подходу к городскому и территориальному развитию. Власти республики в полной мере сохранили объемы программ благоустройства, а также, применив сдержанные меры самоизоляции, усилили поддержку малого и среднего предпринимательства и местных производителей.

Столь масштабный форум урбанистики наиболее полно отразил достижения Башкортостана, представил опыт и экспертизу наиболее эффективных проектов благоустройства и развития городов всей России, а также передовые международные кейсы. Профессиональные спикеры выступили с докладами и приняли участие в дискуссиях. Модератором пленарного заседания стал Сергей Капков, основатель первого в России центра урбанистики, автор лучших проектов, признанных ведущими мировыми экспертами в архитектурно-строительной отрасли. В форуме участвовали министр строительства и ЖКХ Российской Федерации Владимир Якушев, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, председатель Комитета по туризму города Москвы Екатерина Проничева и руководитель аналитического центра при правительстве РФ Константин Калинин. С докладами выступили также иностранные спикеры: мэр города Измира (Турция) Тунч Сойер, экс-глава провинции Бергамо, член городского совета Рима Валерио Беттони, экс-министр по делам городов Франции Морис Леруа и многие другие.

Тимур Хакимов отметил важность и своевременность проведения форума урбанистики: «Это ценнейший опыт для нашего региона. Для республики очень важно возобновить выставочную деятельность. Экономика не ждет, инвестиции не ждут. Там, где есть ценность, развитие, нет времени ждать. Я как представитель общественной организации, благодарен Радию Фаритовичу за такие возможности для нашей республики. Для нас важно не то, чтобы нас Москва похвалила, а чтобы люди, приходя в общественные городские пространства, стали улыбаться. Сначала важно создать эти общественные места, а затем и культуру развивать. Когда приходишь в красивое, комфортное и качественно организованное место, то и чувствуешь себя совсем по-другому. Я знаю и могу сказать с уверенностью: наша республика — это территория развития».

Гости увидели реализованные проекты: фонтан «Журавли», парк культуры и отдыха «Первомайский», лесопарк имени Лесоводов Башкирии, центральный парк в Демском районе, благоустроенное Теплое озеро. Все мероприятия программы транслировались на официальном сайте (http://futurecity2020.org) на двух языках и доступны для просмотра сейчас.

Фото предоставлены ТПП РБ