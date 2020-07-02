2020-07-02T20:37:15+03:00
Общество

В Башкирии обнаружили гараж, забитый подозрительными мешками с медицинскими отходами

Местные жители решили перестраховаться и вызвать полицию
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: МСУ РБФото: МСУ РБ
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Необычную находку обнаружили накануне в Туймазах: местный житель обратил внимание на то, что из одного из неприметных гаражей исходит странный тухлый запах.

Как рассказали в региональной общественной организации по развитию местного самоуправления в Башкирии, заглянув вовнутрь, туймазинец обнаружил, что гараж до потолка забит подозрительными пакетами и картонными коробками. В мешках лежали использованные медицинские принадлежности – врачебные халаты, пластиковые контейнеры и пустые ампулы. Все это и источало неприятный запах.

- Обнаружившие склад с медотходами неравнодушные граждане вызвали полицию, - рассказали общественники в соцсетях.

Сейчас выяснять происхождение странных находок и уточнять, почему они не были утилизированы по правилам, предстоит сотрудникам правоохранительных органов.

Напомним, что похожий случай произошел в июне прошлого года в Белебее. Там местный житель обнаружил в овраге целую кучу упаковок с просроченными препаратами от инфаркта и инсульта. Мужчина возмутился, что такие опасные препараты валяются просто на земле – ведь их могут подобрать и попробовать на вкус маленькие дети. Найти владельца медикаментов тогда так и не удалось.

Журналист «КП-Уфа» обратился к руководству общественников, в группе которых появилось сообщение. После того, как мы получим ответ он будет опубликован в статье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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