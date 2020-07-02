«Газпром нефть» и Уфимский авиационный университет начали готовить программистов для цифровизации промышленности

В Уфимском государственном авиационном техническом университете (УГАТУ) появилась новая специальность: совместно с компанией «Газпром нефть» вуз будет готовить программистов, востребованных в промышленности для проектов цифровой трансформации. Компания и университет подписали соглашение о сотрудничестве и развитии совместной магистратуры «Цифровые технологии в корпоративных системах».

В магистратуре смогут учиться студенты, уже имеющие опыт программирования. Они будут изучать языки программирования C#, JavaScript, Java, познакомятся с автоматизированными системами управления, метрологией, методологией бережливого производства и получат навыки Fullstack-разработчиков.

Корпоративный университет «Газпром нефти» обеспечивает финансовую и организационную поддержку проекта. Лучшие магистранты будут получать стипендии компании. Кроме того, у всех студентов появится возможность уже после первого семестра трудоустроиться в компанию. Для этого разработан комфортный учебный план, который позволит магистрантам и посещать занятия, и работать одновременно.

По мнению ректора Корпоративного университета «Газпром нефти» Ильи Дементьева, проект позволит компании обучать специалистов и принимать на работу сотрудников, с первых дней готовых эффективно решать задачи отрасли.

- Сейчас компания имеет высокий уровень запроса на качество подготовки выпускников и важно получить специалистов, способных эффективно реагировать на ускоряющиеся процессы цифровой трансформации нашей промышленности. Наиболее эффективным решением является создание совместных магистерских программ, где партнёрами выступают вузы и компании - лидеры отрасли, - отметил Илья Дементьев.