2020-07-02T15:44:01+03:00
Общество

«Газпром нефть» и Уфимский авиационный университет начали готовить программистов для цифровизации промышленности

Лучшим студентам УГАТУ компания будет выплачивать корпоративные стипендии и обеспечит рабочими местами
Ксения БОГДАНОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба Газпром нефтиФото: пресс-служба Газпром нефти
Изменить размер текста:

В Уфимском государственном авиационном техническом университете (УГАТУ) появилась новая специальность: совместно с компанией «Газпром нефть» вуз будет готовить программистов, востребованных в промышленности для проектов цифровой трансформации. Компания и университет подписали соглашение о сотрудничестве и развитии совместной магистратуры «Цифровые технологии в корпоративных системах».

В магистратуре смогут учиться студенты, уже имеющие опыт программирования. Они будут изучать языки программирования C#, JavaScript, Java, познакомятся с автоматизированными системами управления, метрологией, методологией бережливого производства и получат навыки Fullstack-разработчиков.

Корпоративный университет «Газпром нефти» обеспечивает финансовую и организационную поддержку проекта. Лучшие магистранты будут получать стипендии компании. Кроме того, у всех студентов появится возможность уже после первого семестра трудоустроиться в компанию. Для этого разработан комфортный учебный план, который позволит магистрантам и посещать занятия, и работать одновременно.

По мнению ректора Корпоративного университета «Газпром нефти» Ильи Дементьева, проект позволит компании обучать специалистов и принимать на работу сотрудников, с первых дней готовых эффективно решать задачи отрасли.

- Сейчас компания имеет высокий уровень запроса на качество подготовки выпускников и важно получить специалистов, способных эффективно реагировать на ускоряющиеся процессы цифровой трансформации нашей промышленности. Наиболее эффективным решением является создание совместных магистерских программ, где партнёрами выступают вузы и компании - лидеры отрасли, - отметил Илья Дементьев.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Из-за них нам грозит второй круг изоляции»: в тольяттинском спортклубе два дня подряд устраивали массовые вечеринки
Организаторы тусовки вызвали негодование у мэра города Сергея Анташева, заявившего, что несмотря на послабления, ситуация с коронавирусом остается тяжелой [Видео]
Новости 24
Уфа получит звание «Города трудовой доблести»
Власти Башкирии намерены увеличить количество придорожных кафе до двух тысяч
С уважением к прошлому: ЖК «Нестеровский» в центре Уфы ждет новоселов
Жителей Башкирии будут бесплатно обследовать на антитела к COVID-19
Клиент ВТБ получил первый B2C-перевод через СБП
Число клиентов в офисах ВТБ восстановилось на 100%
ВТБ интегрировал платформу для управления финансами в Яндекс.Плюс
В Уфе нашли мертвой 26-летнюю девушку, которая числилась пропавшей без вести
Ректоры ведущих вузов Башкирии рассказали, как в этом году пройдет приемная кампания
Минздрав Башкирии назвал больницы, в которых действует карантин по коронавирусу
В прокуратуре Башкирии рассказали, из-за чего в РКБ имени Куватова произошла вспышка коронавируса
Минздрав Башкирии хочет выкупить здание бывшего ТЦ, чтобы разместить там онкоцентр
МЧС Башкирии предупредило жителей о надвигающейся непогоде
В Башкирии за сутки коронавирус диагностировали у 45 человек
В Уфе ссора двух приятелей закончилась ножевым ранением
В Уфе упавшее дерево повредило три автомобиля
Четыре человека госпитализированы после ДТП в Башкирии: среди пострадавших – 3-летний мальчик
Голосование по поправкам в конституцию: стали известны финальные результаты по Башкирии
Житель Башкирии угнал у рыбака машину, чтобы закупиться выпивкой
Молодая уфимка устроила гимнастическое шоу на пешеходном переходе и возмутила пользователей соцсетей
В Уфе без вести пропал 27-летний парень с необычным именем