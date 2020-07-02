«Одна выполняла задания Сталина, другая спасла сотни жизней своей кровью»: история о двух сестрах-бойцах ВОВ

Пожалуй, нет семьи, которую не коснулась бы Великая отечественная война. Из Башкирии наряду с крепкими мужчинами и юными парнями уходили на фронт совсем юные девушки. Сегодня «Комсомолка» расскажет о сестрах Иманаевых из деревни Еремеево Чишминского района Башкирии, которые ушли на фронт в самом начале войны – одна партизаном, другая медсестрой.

ВОЕВАЛА НАРАВНЕ С МУЖЧИНАМИ

Иманаева Надежда Михайловна родилась в многодетной семье. Как сейчас рассказывает ее сестренка Лилия, «она была с активной гражданской позицией, пробивная и боевая». Надежда Михайловна окончила Геологоразведочный техникум, а после уехала в Ленинград. Денег на учебу в семье не было, ради такого события матери пришлось даже продать самовар.

- Когда сестру отправляли в Ленинград, мама на вокзале так сильно плакала, царапала землю, что даже ногти у нее оторвались. Потом сестра слегла с аппендицитом, мама нас оставила с отцом и поехала к ней, побыла с ней два-три дня и отправилась домой. Сестра приехала провожать маму на лошади в дорогом костюме, мама спрашивает, мол, откуда у тебя такой костюм? А оказалось, что во время соревнований на лыжах она со своими однокурсниками во время бурана оказалась на Финской границе. Их отряд поймали и закрыли, студентов там продержали несколько дней, все это время они сидели и думали – как сбежать, как спастись отсюда? Моя сестра была худая, она пролезла через трубу дымохода и открыла дверь, так все и сбежали. За это ее наградили медалью «За Отвагу» и подарили дорогой костюм, - вспоминает младшая сестра Лилия.

Как только мать уехала из Ленинграда, Надежда вступила в ряды партизан. Документы подтверждают, что 7 июля 1942 года она проходила службу в партизанском отряде под командованием Артемьева, находилась на должности оператора. Бесстрашная девушка хорошо знала немецкий язык и выполняла даже самые сложные задания Сталина. К сожалению, Надежда Михайловна прожила очень короткую жизнь – 7 сентября 1942 года она была убита врагом под деревней Глотово Ленинградской области во время выполнения очередного секретного задания. Ей было всего 23 года. Родные приезжали на ее могилу на 40-летие Великой Победы в село Белебёлка в Новгородской области всей семьей.

СПАСЛА СОТНИ СОЛДАТ

Вторая сестра Иманаева Назия тоже хотела уйти на фронт. Но когда она пришла в военкомат в 17 лет и попросилась добровольцем, ей было отказано и приказано больше не приходить. Но Назия услышала, что в Чишмах готовят молодых медсестер к отправке на фронт: обучают, как делать перевязки, как ставить шины и остановить кровотечение. Без раздумий девушка решила, что уйдет на фронт медсестрой, и ее желание сбылось.

Назия Иманаева вернулась с фронта и прожила долгую счастливую жизнь, дожив до 87 лет в окружении детей и внуков. На фото она с сестренкой Лилией

- Укрылись мы от фашистов, была поздняя ночь, темно. Четыре вагона с нашими вещами и продуктами попали под бомбежку. Полотно железной дороги было частично разрушено, пришлось срочно с помощью всего наличного состава санитарного поезда его ремонтировать, затем прицепить неповрежденные вагоны и ехать дальше. Вот первая остановка на маленькой разрушенной станции, кругом лежат раненые. Отовсюду стоны, крики о помощи «Сестра, пить. Сестра, помоги». Так началась моя фронтовая жизнь, - часто потом рассказывала своим близким Назия. – Мы освобождали Украину, Белоруссию и Польшу. Безостановочно гнали наши войска немцев, а следом двигался мой госпиталь. Страшные дни остались позади, вот мы уже в Бренсбурге. Наш госпиталь занял девятиэтажный дом возле церкви – здесь мы встретили День Победы. Сколько было радости и слез, раненые пытались вставать, забыв о своих ранах и боли.

Назия Иманаева вернулась с фронта и прожила долгую счастливую жизнь, дожив до 87 лет в окружении детей и внуков.