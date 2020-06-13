«Зачем угасла твоя жизнь?»: на трассе в Башкирии трагически погиб молодой отец

Стали известны подробности аварии, которая произошла минувшей ночью в Туймазинском районе Башкирии. Как ранее сообщала «КП – Уфа», на трассе Белебей-Николаевка–Туймазы–Бакалы столкнулись «Volkswagen Passat», за рулем которого был 45-летний мужчина, и «Лада Гранта», которым управлял 43-летний водитель. В аварии погибли водитель отечественной легковушки и его пассажир 29-летний мужчина. Водитель иномарки отказался проходить медосвидетельствование.

«КП – Уфа» удалось выяснить, что погибшие были родственниками – 43-летний Владислав и 29-летний Эмиль И. Очевидцы рассказали, что мужчины после столкновения еще дышали, держались, но, когда приехала скорая, были уже мертвы.

Очевидцы рассказали, что мужчины после столкновения еще дышали, держались, но, когда приехала скорая, были уже мертвы.

«ЛИХАЧИЛ» И РАНЬШЕ

По предварительным данным, автомобилист на иномарке выехал на встречную полосу, где протаранил «Ладу», в которой ехали погибшие. Местные жители отмечают, что эту машину за «лихачеством» замечали и ранее.

- Эта машина замечена была ранее с опасной ездой по городу, не раз подрезал, я даже не удивлена, что он натворил, - написала местная жительница.

Кроме того, в автомобиле находились еще и дети – два грудничка и семилетняя девочка. По счастливой случайности несовершеннолетние не пострадали. Травмы в иномарке получила только 38-летняя пассажирка.

- Я видела, как привезли женщину. Они явно под хорошим градусом были, перегаром несло. Два маленьких грудничка. Наказывать жестко таких нужно, - пишет свидетель.

Погибших мужчин похоронят в понедельник 15 июня. У обоих остались супруги и дети – у Эмиля полуторагодовалая дочь, а у Владислава – дочки 10 и 18 лет. Родные и близкие говорят о них только в хорошем ключе – добрые, трудолюбивые.

- Зачем, угасла жизнь твоя? Тебя забрав, мне вырвал душу, а сердце щемит и болит, не время нам с тобой расстаться, родной, любимый человек, - написала об Эмиле его сестра.

«Комсомольская правда» соболезнует родным и близким погибших.