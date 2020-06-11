2020-06-11T12:24:44+03:00
Здоровье

Ей было сложно есть и пить: уфимские врачи провели уникальную операцию и спасли пациентку

56-летняя женщина семь лет страдала от боли в горле
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Врачи сотворили настоящее чудо и спасли уфимку от мучений – женщина более семи лет ежедневно испытывала дискомфорт и болезненные ощущения в горле.Врачи сотворили настоящее чудо и спасли уфимку от мучений – женщина более семи лет ежедневно испытывала дискомфорт и болезненные ощущения в горле.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В марте 2020 года уфимские врачи 21-ой больницы города провели уникальную операцию. Об этом рассказал глава минздрава Максим Забелин в своем аккаунте в сети Инстаграм.

К медикам обратилась 56-летняя уфимка с жалобами в горле. Женщину положили в отделение челюстно-лицевой хирургии и направили ее на обследования. На магнитно-резонансной томографии тканей головы врачи выявили в глоточной области объемное образование гетерогенной структуры справа с четкими бугристыми контурами почти на пол сантиметра в диаметре. Опухоль находилась под нижней челюстью, рядом с сонной артериеи . Она была настолько большой, что воздушный просвет ротоглотки был закрыт.

- Под эндотрахеальным наркозом специалисты провели операцию по удалению парафарингеальнои опухоли. Операция прошла успешно, и швы пациентке сняли уже на седьмои день, - поведал Максим Забелин.

Также он отметил, что случаи парафарингеальной опухоли интересен необычным расположением. Врачи сотворили настоящее чудо и спасли уфимку от мучений – женщина более семи лет ежедневно испытывала дискомфорт и болезненные ощущения в горле.

- Представьте, как сложно было ей есть и пить. Когда она отважилась справиться с проблемой , то большинство клиник не решались провести эту опасную операцию, так как новообразование расположено было слишком близко к сонной артерии, - рассказал Забелин.

Министр похвалил медиков за профессиональную работу. - Спасибо Сулейманову Азату Мудасировичу – заведующему отделением ЧЛХ, хирургу Убаидуллаеву Мухаммадхону Бурхановичу и Агаидаровои Гульмире Мукамбеткалеевне, анестезиологу Рязаповои Аине Дмитриевне, операционной медсестре Ахкамовои Инзиле Кадимовне, - написал Забелин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В соседнем с Башкирией регионе пропали две молодые девушки
Иностранные студенты института МВД объявили голодовку: за поддержкой они обратились к главе Башкирии
Первые участники пилотного проекта «Газпром-группа» завершают свое обучение
ГК «Первый Трест» объявила о запуске продаж ЖК Grand&Grand в центре Уфы
Республиканскую станцию скорой помощи в Уфе частично закрыли на карантин
Согнутую почти на 90 градусов уфимку спасли врачи из Новосибирска
Глава Башкирии рассказал о своем первом впечатлении от Уфы
В День России уфимцев ждет грандиозное 3D мэппинг-шоу
В Башкирии открывается природный парк «Иремель»
ВТБ в Башкирии начал принимать заявки на субсидии по ипотеке
На улице Заки Валиди в Уфе движение транспорта останется закрытым до 12 июня
В Башкирии за сутки коронавирусом заразилось 79 человек
Глава Башкирии предложил поставить руководителем Чишминского района начальника из МЧС
В Башкирии 19-летний парень сбил пожилого мужчину: пешеход скончался в больнице
В Башкирии на двух рабочих обрушилась кирпичная кладка
В Башкирии появятся штрафы за курение кальянов в общественным местах
В Уфе школьник отравился неизвестным веществом
Власти Башкирии за пять лет хотят построить 100 газовых заправок
В Башкирии переболевшие коронавирусом медики получат сертификаты на лечение