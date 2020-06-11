Ей было сложно есть и пить: уфимские врачи провели уникальную операцию и спасли пациентку

В марте 2020 года уфимские врачи 21-ой больницы города провели уникальную операцию. Об этом рассказал глава минздрава Максим Забелин в своем аккаунте в сети Инстаграм.

К медикам обратилась 56-летняя уфимка с жалобами в горле. Женщину положили в отделение челюстно-лицевой хирургии и направили ее на обследования. На магнитно-резонансной томографии тканей головы врачи выявили в глоточной области объемное образование гетерогенной структуры справа с четкими бугристыми контурами почти на пол сантиметра в диаметре. Опухоль находилась под нижней челюстью, рядом с сонной артериеи . Она была настолько большой, что воздушный просвет ротоглотки был закрыт.

- Под эндотрахеальным наркозом специалисты провели операцию по удалению парафарингеальнои опухоли. Операция прошла успешно, и швы пациентке сняли уже на седьмои день, - поведал Максим Забелин.

Также он отметил, что случаи парафарингеальной опухоли интересен необычным расположением. Врачи сотворили настоящее чудо и спасли уфимку от мучений – женщина более семи лет ежедневно испытывала дискомфорт и болезненные ощущения в горле.

- Представьте, как сложно было ей есть и пить. Когда она отважилась справиться с проблемой , то большинство клиник не решались провести эту опасную операцию, так как новообразование расположено было слишком близко к сонной артерии, - рассказал Забелин.

Министр похвалил медиков за профессиональную работу. - Спасибо Сулейманову Азату Мудасировичу – заведующему отделением ЧЛХ, хирургу Убаидуллаеву Мухаммадхону Бурхановичу и Агаидаровои Гульмире Мукамбеткалеевне, анестезиологу Рязаповои Аине Дмитриевне, операционной медсестре Ахкамовои Инзиле Кадимовне, - написал Забелин.