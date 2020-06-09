2020-06-09T14:30:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Башкирии, последние новости на 10 июня: ковид нашли у 728 медиков

Последние новости о ситуации в Башкирии с коронавирусом на утро 10 июня 2020 года, что известно на данный момент
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Большинство «ковидных» пациентов лежат в ГКБ №18 города Уфы, клинике БГМУ, ГКБ №2 Стерлитамака, Нефтекамской городской больнице.Большинство «ковидных» пациентов лежат в ГКБ №18 города Уфы, клинике БГМУ, ГКБ №2 Стерлитамака, Нефтекамской городской больнице.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Башкирии продолжает расти количество больных коронавирусом. Так, по состоянию на сегодняшний день опасная инфекция зарегистрирована уже у 4 113 человек (за сутки цифра выросла на 96), 728 из них – медики. В числе заразившихся – 194 сотрудника Республиканской клинической больницы имени Куватова, 55 – Белебеевской ЦРБ, 23 инфицированных медика из Исянгуловской ЦРБ, 18 из Республиканского онкодиспансера, 17 из ГКБ №13, девять сотрудников из Бижбулякской ЦРБ.

ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

- Уровень заболеваемости у нас составляет 100 случаев на 100 тысяч человек населения. Всего на сегодняшний день в стационарах на лечении находятся 1089 человек. На текущую дату всего с полным выздоровлением выписано 1505 человек, из них 52 за последние сутки. Количество летальных случаев за все время – 18, - рассказал министр здравоохранения Максим Забелин.

Большинство «ковидных» пациентов лежат в ГКБ №18 города Уфы, клинике БГМУ, ГКБ №2 Стерлитамака, Нефтекамской городской больнице.

ОТКРЫВАЮТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙСЫ

Уже в середине лета аэропорт «Уфа» может возобновить международное сообщение. Роспотребнадзор внес воздушную гавань башкирской столицы в список аэропортов рекомендованных для осуществления рейсов в зарубежные страны. В перечень вошли еще 26 городов.

В ассоциации туроператоров уточнили, что самолеты полетят в зарубежные страны с 15 июля. Отметим, что уфимский аэропорт перестал осуществлять рейсы за границу в конце марта 2020 года по решению федерального правительства России из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Санатории Башкирии предварительно откроют 1 июля. Сейчас они работают только для вахтовиков, здесь у них проходит обсервация – либо после возвращения с севера, либо перед уездом на вахту.В планах у местного оперштаба разрешить работу санаториев с 1 июля, сообщил глава регионального минздрава.

КОРОНАВИРУС ПОДОЗРЕВАЮТ У МУРТАЗЫ РАХИМОВА

Накануне в ряде СМИ появилась информация, что коронавирусом заразился Муртаза Рахимов. Якобы это подтверждают многочисленные источники в правительстве республики.Позднее первый президент Башкирии через издание «ПроУфу» лично прокомментировал слухи о болезни.

Рахимов рассказал, что он действительно второй день находится в больнице, однако медики не нашли у него коронавирус – тест на инфекцию оказался отрицательным. Поводом для проведения анализа стали признаки ОРВИ и уже прошедшей пневмонии.

- Температуры нет, чувствую себя хорошо, – передал Рахимов журналистам.

Нынешний глава Башкирии Радий Хабиров тем временем выслал первому президенту гостинцы – фрукты и кумыс.

АНТИКОВИДНУЮ ПЛАЗМУ СДАЛИ БОЛЕЕ 100 ЧЕЛОВЕК

Более ста человек, переболевших коронавирусом в Башкирии, стали донорами и сдали «антиковидную» плазму. Все дело в том, что переливание крови от донора, выздоровевшего от COVID-19, является эффективной альтернативой для лечения тяжелых больных с коронавирусом. Плазма содержит большое количество антител против данного вируса. По указу главы региона донорам «антиковидной» плазмы платят от 2500 до 5000 рублей в зависимости от объема сданной крови.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Уфе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Новый прожиточный минимум в Башкирии выше предыдущего на 220 рублей
В одном из сел Башкирии найден труп младенца
Пляжи Уфы 2020: когда откроются и где находятся
Глава Башкирии снял ограничения для некоторых организаций республики из-за коронавируса
Погода в Башкирии на завтра, 10 июня: жара и грозы
Роспотребнадзор завершил расследование вспышки коронавируса в уфимской РКБ
В Башкирии прохожие нашли двухлетнего малыша в одних трусиках и майке
В Уфе неизвестный напал с ножом на молодую семейную пару
Радий Хабиров рассказал, как его мать обманули на крупную сумму денег
Глава Башкирии попросил пенсионеров «немножко потерпеть»
В Башкирии начался приём документов для поступления в УГНТУ!
Минздрав Башкирии огласил список закрытых на карантин больниц
Дело уфимца Владимира Санкина, обвиненного в убийстве педофила, передано в суд
МЧС Башкирии опубликовало штормовое предупреждение
Банк УРАЛСИБ предлагает новую памятную серебряную монету «КАЛИНИНГРАД»
«Сердце кровью обливалось»: житель Башкирии полтора часа спасал птенца из западни
Жительница Башкирии скончалась в больнице после наезда авто
Крупный банк подал иск в 400 млн рублей на уфимскую мэрию
Башкирский ВУЗ получил «Серебро» престижного международного конкурса
Дом мечты для людей, выбирающих лучшее
В Башкирии коронавирус подтвердился еще у 96 человек
В Башкирии коронавирусом заразились 728 медиков
МегаФон организовал противопожарное наблюдение за лесами России
В Башкирии число официально безработных с начала года выросло в 3,9 раза
В Уфе убили полицейского – МВД
«Вы инвалид физический или моральный?»: в Уфе гаишник оскорбил паралимпийскую чемпионку
Стала известна личность парня, который утонул в уфимской реке, спасая ребенка
Под Уфой в машине найден мертвый вахтовик: он скончался после дозы наркотиков