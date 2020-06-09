Коронавирус в Башкирии, последние новости на 10 июня: ковид нашли у 728 медиков

В Башкирии продолжает расти количество больных коронавирусом. Так, по состоянию на сегодняшний день опасная инфекция зарегистрирована уже у 4 113 человек (за сутки цифра выросла на 96), 728 из них – медики. В числе заразившихся – 194 сотрудника Республиканской клинической больницы имени Куватова, 55 – Белебеевской ЦРБ, 23 инфицированных медика из Исянгуловской ЦРБ, 18 из Республиканского онкодиспансера, 17 из ГКБ №13, девять сотрудников из Бижбулякской ЦРБ.

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- Уровень заболеваемости у нас составляет 100 случаев на 100 тысяч человек населения. Всего на сегодняшний день в стационарах на лечении находятся 1089 человек. На текущую дату всего с полным выздоровлением выписано 1505 человек, из них 52 за последние сутки. Количество летальных случаев за все время – 18, - рассказал министр здравоохранения Максим Забелин.

Большинство «ковидных» пациентов лежат в ГКБ №18 города Уфы, клинике БГМУ, ГКБ №2 Стерлитамака, Нефтекамской городской больнице.

ОТКРЫВАЮТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙСЫ

Уже в середине лета аэропорт «Уфа» может возобновить международное сообщение. Роспотребнадзор внес воздушную гавань башкирской столицы в список аэропортов рекомендованных для осуществления рейсов в зарубежные страны. В перечень вошли еще 26 городов.

В ассоциации туроператоров уточнили, что самолеты полетят в зарубежные страны с 15 июля. Отметим, что уфимский аэропорт перестал осуществлять рейсы за границу в конце марта 2020 года по решению федерального правительства России из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Санатории Башкирии предварительно откроют 1 июля. Сейчас они работают только для вахтовиков, здесь у них проходит обсервация – либо после возвращения с севера, либо перед уездом на вахту.В планах у местного оперштаба разрешить работу санаториев с 1 июля, сообщил глава регионального минздрава.

КОРОНАВИРУС ПОДОЗРЕВАЮТ У МУРТАЗЫ РАХИМОВА

Накануне в ряде СМИ появилась информация, что коронавирусом заразился Муртаза Рахимов. Якобы это подтверждают многочисленные источники в правительстве республики.Позднее первый президент Башкирии через издание «ПроУфу» лично прокомментировал слухи о болезни.

Рахимов рассказал, что он действительно второй день находится в больнице, однако медики не нашли у него коронавирус – тест на инфекцию оказался отрицательным. Поводом для проведения анализа стали признаки ОРВИ и уже прошедшей пневмонии.

- Температуры нет, чувствую себя хорошо, – передал Рахимов журналистам.

Нынешний глава Башкирии Радий Хабиров тем временем выслал первому президенту гостинцы – фрукты и кумыс.

АНТИКОВИДНУЮ ПЛАЗМУ СДАЛИ БОЛЕЕ 100 ЧЕЛОВЕК

Более ста человек, переболевших коронавирусом в Башкирии, стали донорами и сдали «антиковидную» плазму. Все дело в том, что переливание крови от донора, выздоровевшего от COVID-19, является эффективной альтернативой для лечения тяжелых больных с коронавирусом. Плазма содержит большое количество антител против данного вируса. По указу главы региона донорам «антиковидной» плазмы платят от 2500 до 5000 рублей в зависимости от объема сданной крови.