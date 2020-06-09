«Он деревенский, они крепче»: как шестилетнему мальчику из Башкирии удалось выживать три дня в лесу

На днях всю Башкирию потрясло известие о пропаже шестилетнего мальчика Рината Ф. (имя изменено. – ред.) из села Урмантау, что в Салаватском районе республике. Днем 5 июня ребенок ушел из своего дома и буквально исчез. На его поиски тут же собрались сотни добровольцев из поисковых отрядов «Поиск детей –Уфа», «Легион спас» и «Лиза Алерт», подключились сотрудники полиции, следственного комитета, Росгвардии и МЧС. Не остались в стороне и местные жители. Поиски осложнялись тем, что Ринат отстает в развитии – к своим годам он так и не научился разговаривать.

ТРИ ДНЯ И ДВЕ НОЧИ

Село Урмантау располагается в окружении непроходимых лесов, на берегу горной реки Юрюзань. Известно, что в Салаватском районе водятся опасные хищники – волки, рыси и медведи. Осознавая, что счет идет на минуты, в тот же вечер поисковые группы отправились на прочес местности.

В первый день поиски продолжались до глубокой ночи, но результатов не принесли. На рассвете 6 июня сотни добровольцев продолжили искать мальчика – они исследовали буквально каждый сантиметр лесного массива, заглядывали под каждый куст. Надежда таяла с каждой минутой, но волонтеры не сдавались, ведь на кону жизнь беспомощного ребенка, который даже на помощь не может самостоятельно позвать. На ночлег они отправились лишь поздно ночью, прочесав очередные пару десятков квадратных километров.

И лишь на третий день поисков удача улыбнулась одной из поисковых групп.

В поисках Рината приняли участие сотни волонтеров и сотрудники экстренных служб

УСЛЫШАЛИ ПЛАЧ НА БЕРЕГУ

Добровольцы, участвовавшие в поисках Рината, поделились на несколько групп, в каждой из которых были опытные следопыты из поисковых отрядов и сотрудники полиции. Поисковики одного из таких отрядов и услышали детский плач на берегу реки Юрюзань.

Как рассказал руководитель поискового отряда «Поиск детей-Уфа» Павел Нестеров, к вечеру третьего дня поисков многие добровольцы уехали восвояси. Те, кто остался, продолжали поиски, и их упорство было вознаграждено.

- Неожиданно пришла информация о том, что был звонок на номер 112 и звонивший сообщил, что слышал что-то похожее на плач ребенка. Уже из последних сил, вот реально из последних все собрались – сотрудники полиции, МЧС, следкома, и наши волонтеры, человек шесть, и поехали туда. Когда прибыли на место, наши ребята увидели, как ребенка уже увозят. Полицейские, с которыми ехал спасенный мальчик, крикнули из окна машины: «Найден он, ребят! Живой!», - вспоминает тот день Павел Нестеров.

По его словам, мальчика нашли в девяти километрах деревни. Но это если идти по прямой. На машинах в эту точку можно добраться только в объезд, преодолев порядка 30-40 километров.

ВЕСЬ ИСКУСАН КОМАРАМИ И КЛЕЩАМИ

В тот же вечер маленького Рината вместе с мамой увезли в районную больницу, в село Малояз. Там ребенка поместили в реанимацию – три дня в лесу не могли не сказаться на его здоровье. На следующий день о состоянии мальчика рассказал заведующий реанимационным отделением больницы Алик Салахов.

- Мальчик весь покусан комарами и клещами, немного растерян и немного шокирован, переохладился немного. Но в целом его состояние стабильное, ничто не угрожает его жизни, - заявил врач в беседе с корреспондентом местной газеты «На земле Салавата».

Алик Салахов также отметил, что у ребенка сильно обезвожен организм. Врачи назначили ему все необходимые препараты и витамины, попутно с ним работает психолог. Специалист общается с матерью Рината, которая понимает своего сына.

По прогнозам медиков, мальчик пробудет в реанимации еще несколько дней, после чего его переведут в детское отделение Малоязовской ЦРБ.

Мальчика нашли в девяти километрах от родного дома. Схема: Ирина Захарова

«КРЕПКИЙ ДУХОМ И БЕССТРАШНЫЙ»

Как же все-таки шестилетнему Ринату удалось выжить в лесу без еды и воды? Провести три дня и две ночи на открытом воздухе в окружении диких зверей, порой не посильно даже для взрослого человека, а тут маленький мальчик. Да еще и отстающий в развитии.

Руководитель поискового отряда «Поиск детей-Уфа» Павел Нестеров в беседе к «Комсомолкой» предположил, что выжить Ринату помогли два фактора.

- Он деревенский, они крепче. По нашему опыту замечаю, что когда пропадают дети из сельской местности, они лучше переносят тяготы, чем городские. Плюс еще у парня отставание в развитии, а такие люди, тоже по моим личным наблюдениям, сильнее духом. Все это и помогло мальчику, - говорит волонтер.

Такого же мнения придерживается и председатель Таймеевского сельсовета, к которому относится село Урмантау. Ильяс Мингажев в разговоре с «КП-Уфа» отметил, что Ринат сам по себе любопытный и непоседливый ребенок. А еще он бесстрашный.

- Бывало, остановится в селе какая-нибудь машина, люди оттуда выходят, а он, если рядом был, туда просто брал и садился. Без страха. Просто любопытно ему. Или вот в прошлом году пришли из органов опеки его семью на учет ставить, а он взял и убежал из дома. Тогда его быстро нашли. В то время родители у него выпивали, но сейчас уже давно такого нет, - рассказывает председатель.

По его словам, на сегодняшний день в семье Рината все хорошо, ребенок получает необходимый уход и внимание.

- Я думаю, что у таких как он, сила духа выше. Наверное, поэтому и выжил – страха не было.