В Уфе неожиданно оправдали двух экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы

Секс-скандал в башкирской полиции, который уже два года обсуждала вся Россия, получил внезапное продолжение. Да еще какое. Рванула настоящая бомба. Двое бывших полицейских, обвиняемых в избиении и изнасиловании молоденькой дознавательницы, по решению Верховного суда региона полностью оправданы и освобождены. А вот их младшему товарищу – 36-летнему экс-начальнику отдела миграции в Уфимском районе и многодетному отцу Павлу Яромчуку повезло гораздо меньше. Его в итоге приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, а также обязали выплатить 500 тысяч рублей в качестве моральной компенсации потерпевшей. Впрочем, адвокаты Яромчука уже заявили, что будут искать справедливости в Самарском кассационном суде.

«НАПОИЛИ, СОРВАЛИ ОДЕЖДУ, ИЗБИЛИ И ИЗНАСИЛОВАЛИ»

Вся эта скандальная история, полная боли, взаимных оскорблений и обвинений, началась еще осенью 2018 года. Именно тогда, в ночь на 30 октября, высокопоставленные полицейские собрались в уфимском миграционном отделе, чтобы посидеть и выпить в тесном кругу. А чтобы не было скучно, к столу пригласили и двух молоденьких дознавательниц – даже специально служебную машину за ними отправили.

Что происходило на самом деле в тот вечер в здании миграционной службы – до сих пор остается только догадываться. Сама Гульназ убеждает, что ее сначала напоили, потом затащили в туалет, где сорвали с нее одежду, сильно избили и изнасиловали. Насиловали и по очереди, и одновременно – а после отвезли к дому и бросили там, униженную и обесчещенную.

По версии адвокатов, офицеры действительно выпивали, общались и веселились. И уж, конечно, никто никого не насиловал – Гульназ сама приставала к своим начальникам, предлагала им интим, а потом и вовсе подралась со своей подругой и скатилась с лестницы – отсюда и синяки. И вообще, у всех есть стопроцентные алиби: Матвеев уже в 10 вечера помогал укладывать внуков, Яромчук тоже поехал домой к жене и детям, а Галиева видели в загородном кафе в десятках километров от здания миграционной службы.

Дело запутывалось все больше, и кто говорит правду, разобрать было совершенно невозможно. В следственном комитете уже на следующий день после заявления Гульназ против полицейских возбудили уголовное дело и отправили их под стражу. Одновременно из московского главка прибыли с проверкой: и всех троих офицеров уволили из органов за «поступок, порочащий честь мундира». Позже такая же участь постигла и саму дознавательницу, и ее подругу.

Сами обвиняемые просидели в следственном изоляторе всего лишь несколько месяцев: уже весной 2019 под домашний арест сначала отпустили Павла Яромчука, у которого серьезно ухудшилось здоровье, а врачи даже подозревали опухоль мозга. Следом под домашний арест отправился Галиев, а после и Матвеев.

Сам резонансный суд состоялся в декабре 2019 года: тогда экс-полицейские в присутствии многочисленных журналистов были признаны виновными и получили 20 лет тюремного срока на троих (по 7 лет Галиеву и Матвееву, 6 лет для Яромчука), а также были обязаны выплатить по три миллиона морального ущерба своей жертве. Тогда казалось, это и есть конец всей истории. Как же мы ошибались.

Павел ЯромчукФото: Рустем АХУНОВ

«НЕТ НИ ОДНОГО ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИНЫ»

Как же так вышло, экс-полковники вдруг оказались невиновными и отпущены на свободу? По словам адвоката бывшего начальника Кармаскалинского отдела полиции Салавата Галиева, нет доказательств – нет и срока.

- Мы постоянно говорили о доказательстве полной невиновности моего подзащитного. В итоге нет ни одного следа биоматериалов, ни одного телесного повреждения, характерного именно для изнасилования, - объясняет адвокат Аслям Халиков.

Кроме того, Верховный суд принял во внимание и тот факт, что у Галиева имелось неопровержимое алиби. В момент, когда якобы происходило изнасилование, он находился с подругой в загородном кафе. Это подтверждают и записи с камер видеонаблюдения.

- В совокупности нет ни одного доказательства вины моего подзащитного. Верховный суд республики в итоге с этим согласился, - добавил Халиков.

Почему тогда первоначально суд стал на сторону дознавательницы? В кулуарах еще после того решения адвокаты рассказывали, что суд первой инстанции попросту побоялся брать на себя ответственность на оправдательный приговор по такому громкому и резонансному делу, переложив ее на плечи более статусных коллег. Эту мысль и подтверждает тот факт, что всех троих не стали заключать под стражу, до рассмотрения апелляции они продолжали находиться под домашним арестом.

Салават ГалиевФото: Рустем АХУНОВ

«МЫ ВЕРИЛИ, ЧТО СПРАВЕДЛИВОСТЬ ВОСТОРЖЕСТВУЕТ»

Торжествует и празднует победу и 51-летний экс-начальник Уфимского районного отдела полиции Эдуард Матвеев. Как рассказал его лучший друг, который не пропускал ни одного судебного заседания – на другой исход они и не рассчитывали.

- Наконец, справедливость восторжествовала! Было, конечно, волнительно, но мы все верили, что суд примет единственное правильное решение, – рассказал Андрей Шурухин.

Адвокат Матвеева уточнил, что во многом на решение суда повлияли два момента. Во-первых, результаты так называемого «восстановления памяти» (из-за сильнейшего пережитого шока Гульназ пришлось обращаться к помощи психологов, которые ей помогли вспомнить все события той роковой ночи – Ред.) оказались весьма сомнительного качества, поэтому суд решил не использовать их в качестве доказательства.

- Также пригласили свидетеля, которого упорно пытались убрать еще на стадии следствия. Нам удалось доказать, что он присутствовал в тот вечер в том же помещении, хотя сама потерпевшая утверждала обратное. Но биллинги телефонов все расставили по местам, - рассказал адвокат Рустам Ибрагимов.

На вопрос, будут ли оправданные подавать на моральную компенсацию и обжаловать свое увольнение из МВД, адвокат подтвердил, что за Матвеевым и Галиевым в приговоре закреплено право на реабилитацию.

- Будут ли они восстанавливаться на службе, скажу так: у Матвеева на столе уже лежал рапорт об увольнении – он сам хотел уходить со следующего дня по собственному желанию. Галиев тоже хотел перейти на другое место. Но их же уволили за распитие алкоголя на рабочем месте, а это доказанный факт. Другой вопрос, что под резонансом все это происходило, может быть, и пересмотрят это решение, - добавил адвокат.

Эдуард МатвеевФото: Рустем АХУНОВ

«У НЕГО МАТЬ ЛЕЖИТ С ОНКОЛОГИЕЙ, ЧЕТВЕРО МАЛОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ»

Пока экс-офицеры празднуют свою победу, адвокаты третьего участника пьянки с молоденькими сотрудницами Павла Яромчука готовятся вновь обжаловать решение суда. Несмотря на все представленные доказательства невиновности, его признали виновным в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Правда, срок в итоге все равно сократили: вместо шести лет экс-миграционщику назначили 4 года и 500 тысяч штрафа. С учетом времени, проведенного в СИЗО и под домашним арестом, остается около 2,5 лет. Если и кассационный суд встанет на сторону потерпевшей, Яромчук отправится в колонию общего режима в Нижнем Тагиле.

- Мы обязательно будем обжаловать приговор в самарском кассационном суде. Конечно, была надежда на лучшее, но были готовы к подобному исходу. У моего подзащитного серьезно болеет мать, лежит с онкологией, жена уже несколько дней не спит, плачет, переживает. Четверо малолетних детей на иждивении! Мы все верим, что и Павла обязательно оправдают, - заявил его адвокат Наиль Багаутдинов.

А вот адвокат главной героини скандальной истории – дознавательницы Гульназ Ф. – комментировать приговор отказалась, уточнив только то, что с решением Верховного суда она и ее подзащитная категорически не согласны и будут также его обжаловать в кассационном суде в Самаре. Мол, насиловали трое, и отвечать перед законом тоже должны в полном составе.