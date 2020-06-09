2020-06-09T08:26:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Башкирии, последние новости на 9 июня: власти продлили режим самоизоляции для пожилых людей

Последние новости о ситуации в Башкирии с коронавирусом на утро 9 июня 2020 года, что известно на данный момент
Павел КРАЙНОВ
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Накануне в башкирском Белом доме состоялось традиционное оперативное совещания с участием региональных чиновников и глав районов. В начале совещания глава республики Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции для старшего поколения никто снимать не собирается. Он объяснил это решение тем, что на прошлой неделе в Башкирии наблюдался резкий рост заболевших коронавирусом, а 5 июня и вовсе был установлен рекорд по числу зараженных. Тогда за сутки подтвердилось 119 новых случаев коронавирусной инфекции.

- Мы с вами пожинаем плоды, где мы не доработали, и где жители нас не услышали. Это только наша вина. Никаких оснований двигаться вперед по деизоляции я никаких не вижу, ко мне с этим даже не обращайтесь, - подчеркнул Радий Хабиров.

Новые вспышки заражения COVID-19 Хабиров объяснил тем, что в республике стали появляться «семейные очаги» - от прибывших домой вахтовиков стали заражаться члены их семей.

ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ ПО КОРОНАВИРУСУ В БАШКИРИИ

Во время оперативного совещания в правительстве Башкирии последние данные о заболеваемости коронавирусом озвучил министр здравоохранения республики Максим Забелин. Он сообщил, что на 10 часов утра 8 июня 2020 года в регионе подтверждено 4017 случаев заражения коронавирусом. Чиновник отметил, что только за прошедшие сутки было зафиксировано 89 новых случая заболевания COVID-19.

- Уровень заболеваемости у нас составляет 92 случая на 100 тысяч человек населения. Всего на сегодняшний день в стационарах на лечении находятся 1086 человек, из которых 81 человек в тяжелом состоянии. На текущую дату всего с полным выздоровлением выписано 1350 человек, из них 16 за последние сутки. Количество летальных случаев за все время – 18, - рассказал Максим Забелин.

Также министр заявил, что в республике сокращается количество пациентов с внебольничной пневмонией.

- В обсерваторах на территории республики на данный момент остаются 180 человек. За все время пандемии коронавируса на самоизоляции побывали 33 тысячи жителей, - подытожил Забелин.

По словам Максима Забелина, на сегодняшний день в Башкирии свободными остаются 52% коек в больницах, подготовленных для заразившихся этой опасной инфекцией. Всего в медицинских учреждениях республики подготовлено 3479 коек, готовых в любой момент принять больных коронавирусом.

МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ ПРОДОЛЖАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ

В свою очередь, глава Башкирии выразил недовольство тем, как жители республики соблюдают масочный режим. Напомним, что в конце мая власти ослабили режим самоизоляции и сохранили его, фактически, только для людей старше 65 лет. А чтобы остановить распространение коронавируса, власти обязали всех жителей носить защитные маски и перчатки в общественных местах и транспорте.

- Совершенно точно мы фиксируем, что жители довольно беспечно относятся к своему здоровью. Если взять парки – для меня это было неприятным расстройством, у нас Уфа довольно дисциплинировано относилась к масочному режиму, – сейчас если даже 10% носят маски в парках и скверах, то это успех уже. Эту ситуацию мы будем перемалывать, – пригрозил Хабиров.

Глава республики поручил всем ответственным лицам и организациям бросить силы на то, «чтобы убеждать людей» в необходимости ношения масок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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