«Нетрезвый папа забыл детей в такси»: как живут дети из Башкирии, которых забрали из семьи

Когда полуторагодовалые Кирилл и Алиса поступили в детскую больницу в конце февраля, няни узнали их только по именам. Впервые крохи попали в больницу еще в 2018 году, когда им было всего три месяца, и тогда они нуждались в круглосуточном уходе. Когда детей забрали домой – все искренне желали, чтобы у них все сложилось хорошо.

Чуда не произошло, и в конце зимы уже подросшие малыши-двойняшки снова оказались в больнице. Как бы ни чудовищно это звучало, но нетрезвый папа их попросту забыл в такси. Дети быстро освоились, играли друг с другом, с удовольствием слушали нянины сказки и с удовольствием уплетали больничную кашу. Когда в конце марта родители все же забрали детей домой, все надеялись, что в головах взрослых что-то щелкнет, и они вспомнят, что у них есть маленькие дети, которым требуется забота и любовь…

Няня играет с детьми, читает им сказки и дает почувствовать себя нужными и любимыми. Фото: БФ «Наши дети»

Но не прошло и двух недель, как малыши снова оказались в больнице – грязные, голодные, вялые, со стоматитом. Увидев детей в таком состоянии, их няня едва не расплакалась – ведь совсем недавно они были веселы и здоровы, а сейчас – болезненные и запущенные.

- Но детская живость возьмет свое. Главное, чтобы они не остались сейчас одни, ведь итак слишком много испытаний для короткой детской жизни. Прийти в себя малышам помогут няни, которые работают в больницах. Они дадут малышам то тепло и внимание, которое, к сожалению, не всегда можно получить от родителей или медперсонала, - рассказывает координатор проекта «Больничные дети» Тамара Ахтямова.

«НЯНЯ НЕ ДАЕТ РЕБЕНКУ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ БРОШЕННЫМ И НЕНУЖНЫМ»

Когда ребенок попадает в больницу – на лечение из детского дома или его изъяли органы опеки из семьи, он всегда растерян и напуган. Малыш не понимает, где он, куда подевались его мама и папа, кто эти незнакомые люди вокруг, ему страшно и неуютно в больничных стенах. Врачам и медсестрам совершенно некогда заниматься психологическим самочувствием «отказника», поэтому ребенок остается предоставлен сам себе, замыкаясь и затаив обиду на окружающий мир. Именно поэтому благотворительный фонд «Наши дети» и разработал специальную программу «Больничные дети».

Алиса и Кирилл уже третий раз попадаю в больницу, брошенные своими родителями. Фото: БФ «Наши дети»

- Наша программа действует в 11 населенных пунктах Башкирии, только в Уфе в шести больницах работают наши няни, - рассказывает Тамара Ахтямова. – Количество нянь в больнице варьируется по запросу. К примеру, поступил ребенок в больницу – за ним закрепляют одну няню, а если одновременно поступает несколько малышей без сопровождения взрослых, то один человек тут уже не справится.

Программа «Больничные дети» рассчитана на малышей в возрасте от 0 до 5 лет, дальше ребенок уже в состоянии умыться и одеться самостоятельно. Но бывает, что в больницу поступают особенные дети, с различными диагнозами – онинуждаются в постоянном присмотре. В уфимских больницах няни находятся с малышами круглосуточно, а в маленьких городах – укладывают ребенка спать и отправляются домой, ночью уже за ним присматривает медперсонал.

- Основная задача больничной няни – уход и присмотр. Няня не осуществляет никаких медицинских манипуляций – не дает таблетки, не делает уколы, это все задача врачей и медсестер. Она помогает ребенку переодеться, умыться, причесаться, играет с ним, рассказывает сказки. Они вместе поют и рисуют, делают поделки, лепят из пластилина, гуляют, если позволяет погода. Няня не дает ребенку почувствовать себя одиноким и брошенным. Вы представляете, что чувствует малыш, которого вырвали из привычной обстановки? Он даже не осознает, что происходит, не понимает, где его мать, куда он попал. И как раз именно няня создает для ребенка комфортную психологическую обстановку, показывает, что он нужен, что он не один, - объясняет координатор проекта «Больничные дети».

«ВАЖНО ЗНАТЬ КАКУЮ КАШУ ЛЮБИТ РЕБЕНОК, КАКУЮ КОЛЫБЕЛЬНУЮ ЕМУ СПЕТЬ»

Благотворительный фонд очень внимательно подходит к набору больничных нянь: если вы просто хотите подработать, то это история не про вас.

- Основное наше требование – возраст не младше до 28 лет, желателен опыт работы с детьми, а также стрессоустойчивость. Медицинское или педагогическое образование не требуется, как и наличие собственных детей. Ведь часто так случается, что даже многодетные матери не умеют обращаться с детьми, а те женщины, которые по каким-то причинам не могут иметь детей, отдают больничным малышам всю нерастраченную любовь и заботу, - говорит Тамара Ахтямова.

Перед тем как приступить к работе, куратор обязательно проводит с няней инструктаж и обучение, после чего она проходит стажировку. Регулярно для больничных нянь проходят специальные семинары, на которых они беседуют с педиатрами, психологами – учатся, как правильно общаться с ребенком и предотвратить собственное эмоциональное выгорание. Также не приветствуется, когда няни часто меняются – для ребенка, который привык видеть с собой одного человека, уже доверяет ему, тяжело принять калейдоскоп незнакомых лиц.

- За одним ребенком стараемся закрепить одну-две няни, которые знают, какую кашу любит именно этот малыш, под какую песню он лучше засыпает, какая его любимая игрушка. И сам ребенок лучше раскрывается, снова доверяет взрослым, - говорит Тамара Ахтямова.

Что касается эмоционального выгорания, то это далеко не редкость среди нянь – сутками находиться в больнице тяжело не только физически, но и морально. Тяжело привыкнуть к ребенку, прикипеть к нему всей душой, а когда приходит время расставаться – словно отрывать частичку своего сердца.

По словам Тамары Ахтямовой, сами родители, у которых забрали детей, ведут себя по-разному. Кто-то, испытав шок, бросает бутылку, делает ремонт и целыми днями проводит под окнами больницы, моля, чтобы ему вернули ребенка. А кто-то не пользуется шансом на исправление – и тогда малыш после больницы отправляется в Дом Ребенка и остается там.

«ОДИНОЧЕСТВО ГУБИТЕЛЬНО ВЛИЯЕТ НА РЕБЕНКА»

Психологи давно отметили, что, если ребенка оставить надолго одного – он словно затухает. Замыкается, черствеет, не улыбается, не откликается на свое имя. И особенно страшно, когда ребенка привозят в больницу и запирают на ключ, чтобы тот не бегал, или оставляют одного в палате.

- Так не должно быть, к ребенку нельзя относиться как к вещи. Наш фонд уже много лет пытается обратить внимание общественности на эту проблему. Не должно быть так чтобы трехмесячный ребенок (старше – младше, неважно) сутками лежал один и надрывался от горького плача, а медперсонал заходил к нему раз в несколько часов, чтобы дать смесь и сменить подгузник. Поэтому и была создана наша программа «Больничные дети», - объясняет куратор проекта.

Но больничные няни – не волонтеры, час их работы стоит 100 рублей, но даже эта незначительная сумма иногда становится неподъемной. Поэтому благотворительный фонд очень надеется на помощь неравнодушных жертвователей. Так что даже сто рублей, которые вы можете пожертвовать без особого ущерба для своего кармана – это целый час работы няни, час любви и заботы, которые она может подарить маленькому беззащитному малышу.

Если и вы хотите поддержать проект «Больничные дети», то отправьте СМС-сообщение на короткий номер 3434 со словом НЯНЯ, пробел, сумма пожертвования. Например: НЯНЯ 150. Также вы можете сделать пожертвование с банковской карты на официальном сайте благотворительного фонда «Наши дети».

Там же вы найдете все необходимые реквизиты, отчет о поступлении и расходовании средств, а также последние новости о проходящих акциях.