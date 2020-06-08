Башкирия за год потеряла две строчки в рейтинге развития регионов

На днях аналитики РИА Рейтинг представили уже десятый по счету рейтинг социально-экономического развития регионов по итогам года. Как отметили сами составители, он строился на основании комплексного анализа ситуации в субъектах Российской Федерации в 2019 году. Главным источником данных для исследования послужили отчеты Росстата, Министерства финансов России и Федерального казначейства по тем или иным показателям. При этом аналитики РИА Рейтинг использовали только численные показатели официальной статистики и воздержались от субъективной оценки.

УСПЕХИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Прежде чем подсчитать итоговые результаты, аналитики выделили ряд экономических показателей, которые и определили итоговый индекс развития каждого региона в отдельности. Учитывая, что прошлый год был последним в «докоронавирусную эпоху», то в ближайшие несколько лет власти регионов будут стремиться вернуться хотя бы к этим цифрам.

Первым из многих показателей социально-экономического развития исследователи РИА Рейтинг взяли индекс промышленного производства. Он рассчитывался в расчете к позапрошлому году. В Башкирии за 2019 год он составил 104,1%. Это значит, что прошлый год для республиканской промышленности был продуктивнее 2018 года на 4,1%. Среди всех регионов России это вполне достойный результат.

Так, например, у наших ближайших соседей успехи в промышленности оказались скромнее. В Свердловской области индекс составил 101,3%, в Челябинской области всего 101%, а в Татарстане 102,4%. Стоит отметить, что в лидерах по этому показателю оказался Севастополь с индексом в 158,9%. Второе место занял Ямало-Ненецкий автономный округ с 116,6%, а замкнула тройку лидеров Брянская область со 115,2%.

ИНВЕСТИЦИИ И ДОХОДЫ

В башкирском Белом доме уже отчитались о рекордных инвестициях в экономику республики

Следующий показатель, на который обратили внимание аналитики – инвестиции в основной капитал. Не так давно власти Башкирии на полном серьезе заявляли, что существенным драйвером для притока инвестиций в республику станет реализация Национальных проектов. В исследовании РИА Рейтинг отмечается, что в 2019 году во всех регионах России в полном объеме не удалось запустить ни один из проектов и инвестиционной активности частных инвесторов не наблюдалось. Об этом говорят данные официальной статистики, основанные на отчетах самих регионов.

И так, индекс инвестиций в основной капитал рассчитывался так же, как и промышленности – в процентах к прошлому году. В Башкирии он составил 113,6%. Общий объем инвестиций в республике по официальным данным составил 322,1 млрд рублей.

При оценке экономического развития эксперты привели сухие цифры по реальным доходам населения, а также представили индекс оборота потребительских товаров. Проще говоря, сколько зарабатывали жители Башкирии в 2019 году и сколько всего товаров купили и на какую сумму.

Индекс оборота розничной торговли составил 101,3% при обороте в 931,5 млрд рублей. Это значит, что в 2019 году жители республики делали покупке активнее, чем в 2018 году на 1,3%.

В свою очередь, в прошлом году реальные доходы жителей Башкирии выросли по сравнению с позапрошлым годом на 0,5%. По данным официальной статистики «среднедушевые» денежные доходы в декабре 2019 года составляли 36 206 рублей. Сразу оговоримся – это не средняя зарплата по региону, а именно средний доход. Этот показатель рассчитывается на всех жителей региона – с учетом нетрудоспособных, пенсионеров, детей и так далее.

Ну и в завершении денежной темы. По итогам 2019 года в Башкирии 12,1% населения живут на доходы ниже прожиточного минимума. Напоминаем, что это данные только официальной статистики.

БАШКИРСКАЯ КАЗНА

Еще один показатель социально-экономического развития, который выделили аналитики РИА Рейтинг – как обстояли дела с бюджетом в том или ином регионе в прошлом году. В исследовании отмечается, что всего за прошлый год доходы башкирской казны составили 239,4 млрд рублей. А дефицит республиканского бюджета в 2019 году и вовсе достиг 16,31 млрд рублей.

При этом дотации из федерального бюджета в региональный по сравнению с 2018 годом сократились на 6,7 млрд рублей. Что касается других цифр, то они примерно такие: субсидии из Центра в башкирскую казну составили 73,1 млрд рублей, в том числе безвозмездные вливания – 28,2 млрд.

Авторы исследования также составили рейтинг регионов России по объему государственного долга. Башкирия заняла в нем 13-ю строчку с объемом долга в 13,53 млрд рублей.

Дотации из федерального бюджета в башкирскую казну за год сократились на 6,7 млрд рублей

ИТОГИ ГОДА

Согласно материалам РИА Рейтинг, первое место в рейтинге социально-экономического развития заняла Москва. Второе место у Санкт-Петербурга, третье – у Ханты-Мансийского автономного округа. Четвертое место заняла Московская область, а замкнула пятерку лидеров республика Татарстан. Стоит отметить, что все регионы из топ-5 сохранили свои места, завоеванные по итогам 2018 года.

По итогам 2019 года Башкирия заняла в общем рейтинге развития регионов 13-е место из 85. За прошлый год республика потеряла две строчки – еще в 2018 году мы располагались на 11-й позиции. Сейчас на этой позиции располагается Самарская область, которая еще год назад находилась на 12-м месте.

Аналитики также составили рейтинг социально-экономического развития по федеральным округам. В Приволжском округе Башкирия заняла третье место, уступив Татарстану и Самарской области.

МНЕНИЕ

Как можно заметить, за первый полноценный год работы команды нового главы Башкирии, целый ряд показателей экономического развития республики пошел вниз. Мы решили поинтересоваться, не повлияло ли это на рейтинг Радия Хабирова.

Арсен Шаяхметов, политолог БАГСУ:

- В опубликованном намедни РИА Рейтинге Башкирия практически по всем показателям занимает место в верхней части второй десятки (13-15 место). Высоко это или низко? С учетом количества регионов России, конечно, высоко. Но отвечает ли это амбициям руководителей и жителей республики?

Социально-экономическая повестка сейчас основная для регионов, поскольку именно она определяет стабильность и спокойствие в регионах – основной маркер успешности главы региона для Кремля. У населения Башкирии генетически хранятся воспоминания о «былом величии» - высоком уровне социально-экономического на излёте советской эпохи.

Значительно отстав от многих соседей в первое десятилетие XXI века, 2010-е годы республика посвящала попытке «догнать и перегнать». По целому комплексу причин этого не произошло. Радий Хабиров в 2018 году приходил на чрезвычайно высоких ожиданиях, обещая «навести порядок» и вытянуть Башкирию из затяжной стагнации. Он активно взялся за работу сразу по всем направлениям в «ручном режиме». С тех пор мы видим постепенные сдвиги шаг за шагом в некоторых отраслях, но обещанного прорыва до сих пор не случилось. Люди это видят, и уровень поддержки главы несколько выровнялся, но сильно не снизился.

Недовольство вызывают скорее непоследовательные и противоречивые решения в рамках борьбы с коронавирусом. Но «штормит» сейчас так практически все регионы. Поэтому региональные руководители для Кремля становятся атлантами, удерживающими ситуацию на местах. Во многом именно по этому критерию будут в Москве оценивать успешность работы каждого губернатора в отдельности. Здесь Радию Хабирову с его наработанными связями и авторитетом опасаться пока нечего.