«Я оказался никому не нужен»: в Уфе сирота с ДЦП, победивший рак, рискует остаться на улице из-за чиновников

На долю 21-летнего Радика Буранбаева выпало уже много тяжелых испытаний, но парень не сдается и продолжает бороться с обстоятельствами. Радик с самого рождения остался сиротой, у него есть инвалидность из-за ДЦП, он даже победил рак, а вот справиться с бюрократической системой не в силах. В любой момент парень может остаться на улице, лишь потому что никак не может получить квартиру, положенную ему по закону от государства.

«ОБЕЩАЛИ КВАРТИРУ И ДИСНЕЙЛЕНД»

Радик родился в Стерлитамаке – мать отказалась от него еще в роддоме, узнав, что у сына ДЦП, а отца или других родственников парень так никогда и не видел. Когда мальчику исполнилось 8 лет, у него обнаружили рак почки. Бесконечные курсы химиотерапии, ремиссия, и снова болезнь возвращалась. В 2011 Радику удалось победить рак, и он вышел в длительную ремиссию, но до сих пор переживает, что этот кошмар может повториться заново.

- В том же году меня по настоянию лечащего врача перевели в уфимский детский дом №9. Каждые полгода мне нужно проходить полное обследование, чтобы не пропустить момент, если болезнь вдруг вернется. А в 2013 году я по приглашению благотворительного фонда «Подари жизнь» даже участвовал во всемирных «Играх победителей». Это спортивные соревнования для детей, которые вылечились от рака – и я там тоже победил! – вспоминает Радик Буранбаев. – Тогда меня лично поздравлял Рустэм Хамитов. Он обещал мне, что у нас в республике появится свой собственный Диснейленд, а когда мне исполнится 18 лет, я обязательно получу собственную квартиру. Как видите, ни одно обещание он так и не исполнил.

В уфимской городской администрации парень частый гость - вот только пока все бесполезно

«МОЖЕШЬ ПЕРЕЕЗЖАТЬ В ОБЩЕЖИТИЕ»

После окончания школы Радик поступил в уфимский профессиональный колледж – парень мечтает стать переплетчиком. Тогда же он переехал из детского дома в студенческое общежитие. Но беда в том, что колледж Радик уже окончил, и 30 июня он обязан освободить комнату в общежитии. Вот только идти парню-инвалиду некуда, ведь положенную ему квартиру от государства сирота так и не получил.

- Еще в 14 лет воспитанников детдома ставят на учет, как нуждающихся в жилье, а в 18 лет уже ставят в очередь на получение квартиры. Вот только про нас все благополучно забывают – приходится ходить и напоминать о себе. В прошлом году я даже обратился в суд и выиграл его. Вот квартиры я так и не увидел. Более того, в очереди на начало года я был 31-м, а сейчас уже 1500-ый! Как так получилось, неужели чиновники мне мстят таким образом? И никто мне помочь не может – у всех отписки и миллион причин, чтобы не исполнять законное решение суда. Даже в прокуратуре мне сказали, что ничем помочь не могут, - вздыхает парень.

Радик говорит, что ему в городской администрации предложили «шикарный» вариант – переехать пока в комнату в общежитии, но парень говорит, что там совершенно нет условий для проживания. А ведь у него инвалидность по ДЦП, и жить без каких-либо удобств ему очень трудно. В студенческом общежитии тоже спартанские условия – протекают потолки, ржавые трубы и толпы тараканов. Но парень не сдается и всеми силами пытается обустроить хоть какой-то уют в своей комнате.

Радик и сейчас живет в спартанских условиях, но рискует и вовсе оказаться на улице

«У НАС И ТАК СУДЬБА НЕ САХАР»

- На днях снова ходил в администрацию, они мне опять говорят: мол, хочешь, поговорим с администрацией колледжа, будешь пока продолжать жить в общежитии. Но я прекрасно понимаю, что их «неопределенный срок» означает два варианта. Либо в любой момент меня могут выставить на улицу, либо я навсегда останусь там. А мне нужна моя квартира, которая, еще раз повторюсь, полагается мне по закону, - уверен Радик. – Чиновники разводят руками: мол, денег из бюджета выделили мало, квартир на всех сирот не напасешься. Но почему мы должны страдать? У нас и так судьба не сахар, мы остались без близких людей, а тут еще с таким пренебрежением к нам относятся…

Сейчас парень в полной растерянности: что ему делать дальше. У нет ни родственников, да и друзей долго задержаться не получится. Радик мечтает стать звукорежиссером и даже уже подрабатывает диджеем на вечеринках, но если он останется на улице без жилья, музыка уже не пригодится.

«КП-Уфа» продолжает следить за ситуацией.