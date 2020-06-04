На годовой доход депутатов Курултая Башкирии можно построить пять современных поликлиник

На днях депутаты башкирского парламента отчитались о своих доходах за 2019 год. В декларации были включены все заработки парламентариев, а также земельные участки, недвижимость и автомобили, которыми они владеют. Согласно действующему законодательству, народным избранникам нужно было отчитаться и по доходам своих супругов. «Комсомолка» изучила общую «ведомость» и выяснила, сколько же заработали местные законодатели в последний год «докоронавирусной эпохи».

СКОЛЬКО ЗАРАБОТАЛИ

Напомним, что депутаты Госсобрания-Курултая не получают зарплату, подобно их коллегам в Совете Федерации и Государственной думе. Денежное вознаграждение положено лишь председателям профильных комитетов и их замам, а также спикеру и вице-спикерам. Для остальных парламентариев участие в законотворчестве подобна общественной деятельности и оплаты не подразумевает.

В свою очередь, это дает право башкирским парламентариям заниматься бизнесом, осваивать творческие профессии, преподавать в учебных заведениях, вести адвокатскую практику и так далее. Все, что заработали депутаты за прошлый год – из основных и официальных источников дохода.

Общая сумма доходов, которую задекларировали депутаты Курултая Башкирии за прошлый год, составила чуть больше 1,2 млрд рублей. По сравнению с 2018 годом, состояние парламентариев увеличилось на 25%. По самым скромным подсчетам, на эти деньги можно построить пять современных поликлиник.

САМЫЕ БОГАТЫЕ

Почти 40% от общей ведомости доходов депутатов Курултая приходится на тройку самых богатых. Больше всех в прошлом году заработал Ахмет Ишмухаметов, владелец компании «Ойл сервис». За 2019 год он задекларировал доход более чем в 257 млн рублей. Также ему принадлежат 13 земельных участков, жилой дом, две квартиры, гараж и еще несколько объектов коммерческой недвижимости.

Второе место по доходам за прошлый год занял депутат Олег Филиппов. Совладелец строительной компании ПСК-6 задекларировал чуть больше 149 млн рублей. В декларации он указал, что владеет несколькими земельными участками, жилым домом, четырьмя квартирами и 19 «нежилыми помещениями» разной площади. В прошлом году он занимал первое место по доходам среди депутатов башкирского парламента, но уступил пальму первенства Ахмету Ишмухаметову.

Третье место по доходам за 2019 год среди депутатов Курултая занял Денис Назаров. Сын первого вице-премьера правительства Башкирии задекларировал 115,8 млн рублей. Ему также принадлежат автомобили класса люкс «Bentley Continental GT V8» и «MercedesBenz Viano CDI2.2», а его супруга владеет «Porsche Cayenne GTS». Согласно декларации, Денис Назаров также является совладельцем семи земельных участков и восьми объектов коммерческой недвижимости.

Общая сумма доходов первой «тройки» депутатов составила приблизительно 522 млн рублей.

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

Супруги башкирских парламентариев за 2019 год заработали в общей сложности 243,4 млн рублей. Самым богатым стал супруг депутата Дарьи Зайнуллиной – он задекларировал 41 млн рублей дохода. В свою очередь, меньше всех в прошлом году заработала супруга депутата Александра Дегтева. В декларации она указала, что заработала всего 4 рубля 96 копеек.

Есть и другой пример большой разницы в доходах супругов. Так, например, депутат Альберт Газизов заработал в прошлом году без малого 821 тысячу рублей, тогда как его супруга – 27,5 млн рублей. В декларации указано, что она владеет двумя автомобильными газозаправочными станциями. Ей принадлежат три автомобиля: «Lexus NX 200», «Lexus LX 570» и «Mitsubishi Pajero». Среди источников дохода жены депутата есть и «полученные в порядке дарения». В свою очередь, несовершеннолетний ребенок Альберта Газизова заработал в прошлом году 231 тысячу рублей.

Еще один депутат, заработавший значительно меньше супруги – Ринат Зайнуллин. В декларации он указал сумму в 2,67 млн рублей собственного заработка и 19,1 млн – у супруги.

Вышеупомянутая Дарья Зайнуллина в прошлом году заработала 488 тысяч рублей, тогда как ее супруг, гендиректор компании «Синапс. Управление проектами» около 41 млн. Он является владельцем 205 земельных участков, самый маленьких из которых 550 квадратных метров.

За 2019 год в общей сложности башкирские парламентарии заработали 1,2 млрд рублей

ВНИЗУ РЕЙТИНГА

По итогам прошлого года, согласно декларации, меньше всех заработали депутаты Антон Матренин, Эльдар Насретдинов и Рамазан Рамазанов.

Так, в 2019 году Антон Матренин, который руководит строительной компанией «Новый город недвижимость», заработал 187,8 тысяч рублей. По данным декларации у него нет ни недвижимости, ни машины.

Чуть больше заработал депутат Эльдар Насретдинов. В декларации владелец транспортной компании «Виал-авто» указал доход в 216 тысяч рублей. Ему принадлежат также два автомобиля УАЗ 220694, в простонародье именуемые «буханками».

Тройку лидеров по самым невысоким доходам замкнул Рамазан Рамазанов. По официальным данным, он занимает пост директора по развитию торговой компании «Метойл». В прошлом году он заработал 267 тысяч рублей. Согласно декларации, ему принадлежит 1/5 часть в квартире площадью 77,5 квадратных метров. Машины у депутата, как и у его супруги, нет.

ДОХОДЫ ПЕРВЫХ ЛИЦ ПАРЛАМЕНТА

Спикер башкирского парламента Константин Толкачев за прошлый год заработал чуть больше 6,5 млн рублей, а его супруга задекларировала 790 тысяч рублей. В собственности у старожила региональной политики имеется доля в квартире площадью 216 квадратов и гараж. У его супруги в собственности также доли в жилом доме, земельном участке и квартире. Еще на нее оформлен снегоход, гараж и нежилое помещение площадью 75 квадратов.

Спикер Курултая Константин Толкачев заработал за год чуть больше 6,5 млн рублей

Вице-спикер Курултая Башкирии Рустем Ахмадинуров за год заработал 2,6 млн рублей, а его супруга – 1,7 млн рублей. В собственности у него имеется земельный участок площадью 1 гектар, дача и автомобиль «Toyota RAV4». У супруги недвижимости в собственности нет.

Другой заместитель председателя башкирского парламента, Рустам Ишмухаметов, задекларировал за 2019 год доход в размере 3,7 млн рублей, тогда как его супруга заработала 390 тысяч рублей. В собственности у вице-спикера находятся земельный участок и жилой дом площадью 154 квадрата. Согласно декларации, он также является владельцем автомобиля «Toyota LC 200», а у его жены «Hyundai Solaris».

Другой заместитель, Вадим Старов, за год заработал меньше всех вице-спикеров. В его декларации значатся 540 тысяч рублей, а у его супруги – 294 тысячи. Сам депутат имеет в собственности квартиру площадью 85 квадратов, «объект незавершенного строительства» на 70 квадратных метров и долю в квартире. У супруги в декларации указана квартира на 89 квадратов.

Вице-спикер Курултая Эльвира Аиткулова за прошлый год заработала 3,9 млн рублей, а ее супруг – 841 тысячу рублей. На пару с мужем она владеет двумя квартирами, а у супруга есть в собственности земельный участок площадью 1,4 га.

Согласно декларациям о доходах депутатов Госсобрания-Курултая в прошлом году ни один из них не владел иностранной недвижимостью и не имел банковских счетов за границей.